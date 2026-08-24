سناریوهایی برای ترساندن شیعیان؛ در منطقه غرب کابل چه خبر است؟

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دشت برچی در غرب کابل طی روزهای اخیر شاهد سناریوهایی بوده است که موجی از نگرانیهای امنیتی را میان خانوادههای این منطقه شیعهنشین ایجاد کرده است.
این منطقه هرچند در این سالهای حاکمیت طالبان از آرامش نسبی برخوردار بود، اما این آرامش با انفجاری در یک مدرسه خصوصی در هفته گذشته برهم خورد و اکنون فضای عمومی این منطقه شیعهنشین به اضطراب و ناامنی گرفتار شده است.
نخستین سناریو چند روز پیش رخ داد که همان انفجار در مدرسه خصوصی و زخمی شدن بیش از ۵۰ دانشآموز بود؛ رویدادی که به شکل بیسابقهای خانوادههای شیعه را نگران کرد. دومین سناریو نیز شباهت زیادی به مورد اول دارد؛ گفته میشود نارنجکی در یکی از نقاط برچی منفجر شده و در نتیجه آن یک شهروند شیعه زخمی شده است.
سناریوی سوم اما جدید و خطرناک به نظر میرسد و آن مسمومیت فراگیر خانوادههاست که بهتازگی گسترش یافته است. علت این مسمومیت مشخص نیست و مراجع رسمی حکومت طالبان در اینباره اطلاعاتی ندادهاند، اما ساکنان غرب کابل روایتهای مختلفی ارائه کردهاند.
موضوع مسمومیت اعضای خانوادهها تاکنون از سه منطقه پرجمعیت کابل گزارش شده است: قلعهنو، شهرک بیستمتری و شهرک مهدیه.
منابع محلی به خبرنگار ابنا میگویند که به احتمال زیاد این مسمومیت ناشی از آلوده بودن آبهای آشامیدنی است، زیرا تانکرهای آب معدنی توسط افراد ناشناس به خانوادهها فروخته میشود و احتمال آلودگی این آبها وجود دارد.
زهرا عطایی، یکی از ساکنان دشت برچی کابل، روز یکشنبه (2 شهریور) به خبرنگار ابنا گفت که مسمومیت اعضای خانوادهها و کودکان از حدود یک هفته پیش جریان دارد. این مسمومیت ابتدا با سردرد و بدندرد شروع میشود که شبیه یک بیماری ساده است، اما سپس به اسهال و استفراغ شدید منجر میشود.
او از ساکنان محله خود روایت میکند که در یک خانواده، چهار نفر از اعضا به این مسمومیت دچار شدهاند و حتی دارو و درمان نیز چندان مؤثر واقع نشده است.
خانم عطایی اظهار داشت که علت اصلی این وضعیت هنوز دقیقا شناسایی نشده و همین عدم شناسایی، باعث گسترش ترس و اضطراب میان مردم شده است.
برخی دیگر از ساکنان غرب کابل معتقدند که ممکن است این مسمومیت ناشی از ویروس باشد که میان خانوادهها شیوع پیدا کرده است و بهتر است مردم در صورت ابتلا هرچه سریعتر به مراکز بهداشتی مراجعه کنند.
اسحاق الهام، یکی دیگر از ساکنان دشت برچی کابل، امروز (یکشنبه) گفت که تردد آمبولانسها (اورژانس) در بخشهایی از برچی جریان دارد و بیمارستانهای این منطقه نیز بهدلیل مراجعه افراد شلوغ شدهاند.
آقای الهام بر این باور است که این وضعیت نیازمند ورود مستقیم تیمهای بهداشتی وزارت بهداشت است تا از گسترش آن جلوگیری شود و حکومت طالبان نیز باید این موضوع را جدی بگیرد و بررسی کند.
مسمومیت فراگیر نخستین باری نیست که در دشت برچی کابل رخ میدهد؛ پیش از این نیز موارد مشابهی میان دانشآموزان این منطقه شیعهنشین و همچنین در استان دایکندی افغانستان گزارش شده بود.
بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی این مسمومیت را اقدام کینهتوزانهای علیه جامعه تشیع میدانند و معتقدند دستهایی برای حذف شیعیان در کار است.
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