به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اوو مورالس در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» با اشاره به تحولات ایران، این کشور را نمونهای از ایستادگی و کرامت یک ملت در برابر قدرتهای بزرگ دانست.
وی اظهار کرد که توسعه فناوری بومی و مستقل ایران توانسته است شکاف گسترده نظامی میان این کشور و قدرتهای رقیب را تا حدی کاهش دهد.
رئیسجمهور پیشین بولیوی همچنین انسجام مردم ایران در مواجهه با جنگ روانی و عملیات فریب و تبلیغات را مورد توجه قرار داد و گفت راهبردهای ایران توانسته است در برابر فشارهای مالی و اقتصادی آمریکا نیز پاسخ مناسبی ارائه دهد.
مورالس تأکید کرد که «امپراتوری» میتواند تحریم وضع کند، تهدید کند و جنگ به راه بیندازد، اما قادر نیست اراده یک ملت مستقل را تسلیم کند.
وی افزود که در حالی که قدرتهای بزرگ خود را درگیر جنگهای نظامی فرسایشی میکنند، ایران نشان داده است که حاکمیت ملی میتواند در عرصه جنگ اقتصادی نیز به پیروزی دست یابد.
مورالس که همچنان از حمایت قابل توجهی در میان هواداران خود، بهویژه در مناطق روستایی و میان جوامع بومی بولیوی برخوردار است، در ماه فوریه امسال نیز در تجمعی گسترده در منطقه چاپاره حضور یافت.
وی در آن مراسم تأکید کرد که از کشور فرار نکرده است و همچنان با حضور در تجمعات عمومی و حمایت از نامزدهای مورد نظر خود، به فعالیت سیاسی و حفظ جایگاه خود بهعنوان یک رهبر مردمی ادامه میدهد.
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