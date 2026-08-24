بقای لبنان در گرو ارتش، مقاومت و وحدت ملی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ احمد قبلان در جریان یک نشست صلح و آشتی میان دو خانواده «درّه» و «حیدر» در شهرک یونین، با حضور غازی زعیتر، نماینده پارلمان لبنان و شماری از شخصیت‌های دینی، سیاسی، محلی و اجتماعی، تأکید کرد که اولویت لبنانی‌ها باید تقویت دولت و ایجاد یک طرح ملی عادلانه برای حفظ ساختار توافقی این کشور باشد. وی وحدت ملی را اصلی‌ترین مسیر برای بازسازی ساختار قدرت متناسب با ماهیت سیاسی لبنان دانست.

مفتی جعفری ممتاز لبنان با انتقاد از تلاش‌ها برای تضعیف ساختار قانون اساسی و آنچه «عقیده ملی» خواند، اظهار کرد لبنان بدون وحدت داخلی و تصمیم مستقل ملی قادر به عبور از بحران‌های خود نخواهد بود.

وی تأکید کرد دولت باید توانایی حفاظت از شهروندان و حاکمیت کشور را داشته باشد و از مرزهای لبنان دفاع کند.

قبلان همچنین عملکرد دولت کنونی لبنان را مورد انتقاد قرار داد و گفت مردم نباید منتظر باشند دولت و دستگاه‌های آن مشکلات کشور را حل کنند؛ چرا که به گفته او، مسئولان فعلی به جای حل بحران‌ها، کشور را از نظر سیاسی و امنیتی در مسیر تأمین منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار داده‌اند.

وی این روند را موجب تضعیف تصمیم حاکمیتی و انسجام ملی لبنان دانست.

وی با تأکید بر نقش ارتش لبنان در حفاظت از مرزهای جنوبی، گفت حاکمیت واقعی بدون وجود ارتش لبنان در مرزهای جنوبی و برخورداری از تصمیم ملی مستقل برای مقابله با تجاوزات اسرائیل معنا ندارد.

قبلان همچنین بر ضرورت همکاری و تکامل میان ارتش، مقاومت و وحدت ملی تأکید کرد و گفت بقای لبنان بدون این سه مؤلفه امکان‌پذیر نیست.

مفتی جعفری ممتاز لبنان در پایان خواستار شکل‌گیری کشوری مستقل و برخوردار از تصمیم ملی شد و نسبت به هرگونه روندی که موجب واگذاری اختیارات حاکمیتی، امنیتی و قضایی لبنان به خارج شود، هشدار داد.

وی تأکید کرد حفظ لبنان نیازمند صیانت از وحدت ملی و حاکمیت کشور و جلوگیری از تبدیل لبنان به عرصه اجرای طرح‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه است.

..........

پایان پیام