برگزاری مراسم اربعین تدفین امام شهید در بغداد؛ «خون او حافظ موجودیت امت بود»

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم چهلمین روز تدفین قائد شهید حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای با حضور جمعی از مسئولان عراقی و ایرانی، فرماندهان الحشد الشعبی، علما، شخصیت‌های دینی و سیاسی، شیوخ عشایر و موکب‌داران حسینی در بغداد برگزار شد؛ مراسمی که در آن از نقش مردم و نهادهای عراقی در برگزاری باشکوه مراسم تشییع وی در نجف و کربلا تجلیل شد.

عراقی‌ها در این مراسم یاد و خاطره سید علی خامنه‌ای را گرامی داشتند و از نهادها و مجموعه‌هایی که در برگزاری مراسم تشییع وی در نجف اشرف و کربلای معلی در هشتم ژوئیه گذشته نقش داشتند، تجلیل کردند. این مراسم با هدف تجدید یاد و خاطره وی و پاسداشت تلاش‌های انجام‌شده برای برگزاری مراسم تشییع در عراق برگزار شد.

فالح الفیاض، رئیس سازمان الحشد الشعبی عراق، در سخنانی با تمجید از حضور مردم عراق در مراسم تشییع، آن را نشانه جایگاه ویژه شهید سید علی خامنه‌ای و پایبندی مردم عراق به هویت خود دانست.

وی اظهار کرد که این مراسم نشان داد عراق همچنان پذیرای شخصیت‌های بزرگ است و عشایر عراق از نخستین گروه‌هایی بودند که در برگزاری مراسم تشییع مشارکت کردند.

شیخ محسن قمی، نماینده آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، نیز پیام قدردانی وی از مردم عراق را به حاضران ابلاغ کرد و از مرجعیت دینی نجف، دولت عراق، نیروهای امنیتی، الحشد الشعبی، موکب‌داران و تمامی شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع قدردانی کرد.

وی حضور گسترده مردم عراق در این مراسم را جلوه‌ای از همبستگی مردمی و اسلامی توصیف کرد.

سید عبدالقادر آلوسی نیز در سخنانی به نمایندگی از گروه‌ها و جریان‌های مختلف عراقی، حضور مردم این کشور در مراسم تشییع را نشانه محبت آنان به سید علی خامنه‌ای دانست و گفت خون وی در برابر آنچه «غطرسه کفر» خواند، به حفظ موجودیت امت کمک کرده است.

همچنین علی الربیعی، از موکب‌داران حسینی، با اشاره به مشارکت موکب‌ها در ارائه خدمات و برگزاری مراسم، از نقش الحشد الشعبی و اداره رسانه‌ای این سازمان در تأمین امنیت و پوشش مراسم تشییع تقدیر کرد.

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