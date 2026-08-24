عمار حکیم: انحصار سلاح در دست دولت، یک شعار سیاسی نیست

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عمار حکیم، رئیس ائتلاف نیروهای دولت عراق، امروز دوشنبه در سخنانی در مراسم گرامیداشت میلاد پیامبر اکرم(ص)، تأکید کرد که انحصار سلاح در دست دولت یک شعار سیاسی نیست و تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح و استفاده از زور، تنها مسئولیت دولت است.

وی تأکید کرد: بیایید انحصار سلاح را گامی در مسیر تکمیل دولت قرار دهیم، نه دری برای درگیری جدید؛ و گفت‌وگو را راهی برای حفاظت از صلح اجتماعی قرار دهیم و وفاداری به فداکاری‌ها را پلی بدانیم که همه ما را به سوی عراقی قدرتمند، امن و متحد عبور دهد.

حکیم در ادامه تصریح کرد: دعوت به انحصار سلاح در دست دولت، یک شعار سیاسی نیست، بلکه «انحصار سلاح در دست دولت، ضرورتی طبیعی برای تکمیل روند ساخت دولت و حاکمیت آن است.

وی افزود: تصمیم جنگ و صلح و استفاده از زور، صرفاً مسئولیت دولت است و خواستار شکل‌گیری یک روند ملی برای انحصار سلاح در دست دولت بر پایه گفت‌وگو، تفاهم و حرکت تدریجی شد.

رئیس ائتلاف نیروهای دولت عراق همچنین بر حاکمیت قانون تأکید کرد و گفت: قانون باید بدون هیچ استثنایی، مرجع الزام‌آور و حاکم بر همه باشد.

حکیم در پایان تأکید کرد: نباید اجازه داد فرقه‌گرایی و گفتمان نفرت، وحدت عراقی‌ها را از هم جدا کند.

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