به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ غازی العریضی در مراسمی در شهرک داریا در منطقه اقلیم الخروب که به نمایندگی از ولید جنبلاط، رئیس پیشین حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان، سخنرانی میکرد، گفت لبنان در شرایط دشواری قرار دارد و خطرات پیش روی این کشور جدی است.
وی تأکید کرد تحولات جنوب لبنان را نمیتوان عادی تلقی کرد، فارغ از اختلافات و بحثهای سیاسی موجود.
وی با اشاره به مواضع رژیم صهیونیستی اظهار کرد این رژیم روزانه اعلام میکند که قصد خروج از جنوب لبنان، سوریه و غزه را ندارد و توافقنامهها را نیز رد میکند.
العریضی افزود اسرائیل مناطق مختلف را مورد تعرض قرار میدهد، در حالی که برخی طرفها این اقدامات را با عنوان «حق دفاع از خود» پوشش میدهند.
این مقام لبنانی همچنین از دولت خواست مسئولیتهای خود را در قبال شرایط موجود بهطور جدی بر عهده بگیرد و هرچه سریعتر برای تأمین مراکز اسکان و پناه دادن به آسیبدیدگان اقدام کند.
وی همچنین خواستار برنامهریزی برای آغاز سال تحصیلی جدید شد و این اقدامات را یک مسئولیت ملی دانست.
العریضی در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به گسترش ادبیات توهین، اتهامزنی و استفاده از الفاظ نامناسب علیه یک طایفه لبنانی هشدار داد و چنین رویکردی را تهدیدی برای وحدت ملی لبنان دانست.
وی تأکید کرد لبنان بیش از هر زمان دیگری به حفظ وحدت ملی نیاز دارد و این وحدت همچنان مهمترین ضامن ثبات و بقای کشور است.
..........
پایان پیام
نظر شما