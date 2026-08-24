به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، قرار است روز دوشنبه در یک نشست خبری از اقدامات اقتصادی جدید علیه ایران رونمایی کند.

وی در یادداشتی که در روزنامه فایننشال تایمز منتشر کرده، از آغاز «روز سرنوشت‌ساز اقتصادی» سخن گفته و تهدید کرده است کشورهایی که به تعامل اقتصادی و مالی با ایران ادامه دهند نیز با پیامدهای این سیاست روبه‌رو خواهند شد.

بسنت همچنین از چین خواسته است با آمریکا در اجرای فشارهای اقتصادی علیه ایران همکاری کند و با اشاره به وابستگی پکن به نفت خلیج فارس، خواستار همراهی این کشور با واشنگتن شده است.

در مقابل، سخنگوی سفارت چین در آمریکا تأکید کرده است که تحریم و فشار به حل مشکلات کمک نمی‌کند و بر ضرورت استفاده از راهکارهای دیپلماتیک تأکید کرده است.

در مقابل، مقام‌های ایرانی از آمادگی برای پاسخ به فشارهای اقتصادی آمریکا خبر داده‌اند. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، هشدار داده است در صورت تداوم جنگ اقتصادی، حتی یک قطره نفت نیز از تنگه هرمز یا دیگر نقاط خلیج فارس صادر نخواهد شد.

وی همچنین مشارکت هر کشوری در جنگ اقتصادی آمریکا علیه مردم ایران یا حمایت از آن را اقدامی جنگی علیه ایران دانست.

کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران، نیز اظهارات بسنت را نشانه‌ای از شکست ادعاهای آمریکا دانست و با اشاره به ادعاهای واشنگتن درباره تضعیف توان نظامی و برنامه هسته‌ای ایران، پرسید اگر این ادعاها درست است، چرا آمریکا به اجرای «بزرگ‌ترین حمله مالی تاریخ» و بسیج تمامی ظرفیت‌های خود نیاز دارد.

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