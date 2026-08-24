به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نبیه بری در پیامی به مناسبت میلاد پیامبر اکرم حضرت محمد(ص)، این مناسبت را به عموم مردم لبنان، مسلمانان و ملت‌های عرب و اسلامی تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد میلاد پیامبر(ص) زمینه‌ای برای احیای ارزش‌های ایمانی، رسالت‌محور و اخلاقی باشد؛ ارزش‌هایی که پیامبر اسلام(ص) در دوران رسالت خود برای بشریت به ارمغان آورد.

وی با اشاره به سیره پیامبر اکرم(ص) افزود که میلاد آن حضرت نماد رحمت و امید و بعثت ایشان جلوه‌ای از تکمیل مکارم اخلاق بود.

بری تأکید کرد این ارزش‌ها نباید تنها در مناسبت‌های دینی مورد توجه قرار گیرند، بلکه باید در زندگی روزمره و رفتار اجتماعی مسلمانان نیز نمود داشته باشند.

رئیس مجلس لبنان تصریح کرد: همان‌گونه که میلاد پیامبر(ص) و دیگر مناسبت‌های ایمانی و معنوی فرصتی برای یادآوری ارزش‌های دینی هستند، باید به ایستگاه‌هایی روزانه برای الگوگیری و عمل به این ارزش‌ها و آموزه‌ها تبدیل شوند.

بری در ادامه تأکید کرد ارزش‌های اخلاقی و دینی که پیامبر اکرم(ص) بر آنها تأکید داشت، در نهایت در خدمت برپایی عدالت و پاسداشت کرامت انسانی قرار دارند.

وی عمل به این ارزش‌ها را مسیری برای ساخت جامعه‌ای مبتنی بر اخلاق، عدالت و احترام به انسان دانست.

رئیس مجلس لبنان در پایان گفت پایبندی به ارزش‌ها و تعالیم پیامبر اکرم(ص) راهی است که می‌تواند مسلمانان را به جایگاهی برساند که شایسته عنوان «بهترین امتی که برای مردم پدیدار شده است» باشند.

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