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نبیه بری در سالروز میلاد پیامبر(ص): مناسبت‌های ایمانی باید به فرصتی برای عمل به ارزش‌ها تبدیل شوند

۲ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۹
کد مطلب: 1856458
نبیه بری در سالروز میلاد پیامبر(ص): مناسبت‌های ایمانی باید به فرصتی برای عمل به ارزش‌ها تبدیل شوند

نبیه بری، رئیس مجلس لبنان، در پیام تبریک به مناسبت میلاد پیامبر اکرم(ص)، این مناسبت را فرصتی برای زنده‌کردن ارزش‌های ایمانی و اخلاقی دانست و تأکید کرد مناسبت‌های دینی و معنوی باید به ایستگاه‌هایی روزانه برای الگوگیری و عمل به آموزه‌های پیامبر(ص) تبدیل شوند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نبیه بری در پیامی به مناسبت میلاد پیامبر اکرم حضرت محمد(ص)، این مناسبت را به عموم مردم لبنان، مسلمانان و ملت‌های عرب و اسلامی تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد میلاد پیامبر(ص) زمینه‌ای برای احیای ارزش‌های ایمانی، رسالت‌محور و اخلاقی باشد؛ ارزش‌هایی که پیامبر اسلام(ص) در دوران رسالت خود برای بشریت به ارمغان آورد.

وی با اشاره به سیره پیامبر اکرم(ص) افزود که میلاد آن حضرت نماد رحمت و امید و بعثت ایشان جلوه‌ای از تکمیل مکارم اخلاق بود.

بری تأکید کرد این ارزش‌ها نباید تنها در مناسبت‌های دینی مورد توجه قرار گیرند، بلکه باید در زندگی روزمره و رفتار اجتماعی مسلمانان نیز نمود داشته باشند.

رئیس مجلس لبنان تصریح کرد: همان‌گونه که میلاد پیامبر(ص) و دیگر مناسبت‌های ایمانی و معنوی فرصتی برای یادآوری ارزش‌های دینی هستند، باید به ایستگاه‌هایی روزانه برای الگوگیری و عمل به این ارزش‌ها و آموزه‌ها تبدیل شوند.

بری در ادامه تأکید کرد ارزش‌های اخلاقی و دینی که پیامبر اکرم(ص) بر آنها تأکید داشت، در نهایت در خدمت برپایی عدالت و پاسداشت کرامت انسانی قرار دارند.

وی عمل به این ارزش‌ها را مسیری برای ساخت جامعه‌ای مبتنی بر اخلاق، عدالت و احترام به انسان دانست.

رئیس مجلس لبنان در پایان گفت پایبندی به ارزش‌ها و تعالیم پیامبر اکرم(ص) راهی است که می‌تواند مسلمانان را به جایگاهی برساند که شایسته عنوان «بهترین امتی که برای مردم پدیدار شده است» باشند.

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پایان پیام 

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