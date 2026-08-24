به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، روز دوشنبه ۲۴ اوت ۲۰۲۶ در نشست خبری روزانه این وزارتخانه اعلام کرد پکن تحولات مرتبط با تحریم‌های احتمالی آمریکا علیه ایران را با دقت دنبال می‌کند.

وی از همه طرف‌ها خواست با عقلانیت و خویشتنداری با تحولات جاری برخورد کنند.

سخنگوی وزارت خارجه چین با انتقاد از سیاست تحریم و اعمال فشار اقتصادی گفت چنین اقداماتی به حل اختلافات و مشکلات میان کشورها کمک نمی‌کند.

وی بر ضرورت استفاده از رویکردهای منطقی و مسالمت‌آمیز برای حل مسائل بین‌المللی تأکید کرد.

این مواضع در حالی مطرح شده است که آمریکا خود را برای اعلام دور جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران آماده می‌کند؛ تحریم‌هایی که انتظار می‌رود علاوه بر ایران، برخی شرکای تجاری و اقتصادی تهران را نیز هدف قرار دهد.

اجرای چنین تحریم‌هایی می‌تواند فشار بیشتری بر چین به دلیل روابط تجاری و اقتصادی گسترده با ایران وارد کند.

وزارت امور خارجه چین در پایان تأکید کرد پکن تحولات را از نزدیک رصد خواهد کرد و در صورت لزوم اقدامات لازم را برای دفاع از حقوق و منافع مشروع خود انجام می‌دهد.

این موضع نشان‌دهنده مخالفت چین با استفاده از تحریم‌ها و فشار اقتصادی به‌عنوان ابزار حل‌وفصل مسائل و اختلافات بین‌المللی است.

..........

پایان پیام