تربیت ۱۰۰ هزار حافظ قرآن و توسعه مؤسسات قرآنی در کشور

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام حمیدرضا اربابسلیمانی، رئیس مرکز عالی قرآن و عترت، روز دوشنبه در نشست خبری تشریح برنامهها و اقدامات این مرکز اظهار داشت: در آستانه هفدهمین قرن سالروز میلاد پیامبر اسلام (ص) و فرزند برومند ایشان، امام صادق (ع)، قرار داریم و این مناسبت بزرگ را به همه دلدادگان پیامبر اکرم (ص) تبریک عرض میکنیم. تقارن هفته دولت با هفته وحدت را به فال نیک میگیریم و امیدواریم این ایام برای ملت و دولت مبارک باشد.
وی افزود: امیدواریم ملت و دولت در سایه نور قرآن کریم، پیامبر اکرم (ص) و عترت طاهرینش (ع)، با توحید و ارزشهای الهی همراه، وفادار و متعهد باشند.
اربابسلیمانی ادامه داد: تولد پیامبر اسلام (ص) و ظهور اسلام یکی از درخشانترین و مهمترین رویدادهای تاریخ بشر است. در سوره آلعمران، آیه ۱۶۴، از یکی از بزرگترین نعمتهای الهی سخن گفته شده است؛ خداوند بر مؤمنان منت گذاشت که پیامبری از جنس خودشان در میان آنان برانگیخت؛ پیامبری که مأموریت داشت آیات الهی را برای مردم تلاوت کند و کتاب و حکمت را به آنان بیاموزد.
وی گفت: در زمان بعثت پیامبر اکرم (ص)، مردم دنیا بهویژه مردم جزیرهالعرب در گمراهی آشکار به سر میبردند و جهل جامعه را فراگرفته بود. در چنین شرایطی پیامبر (ص) مبعوث شد. این آیه به جایگاه منیع پیامبر اکرم(ص) و جایگاه رفیع قرآن کریم اشاره دارد.
رئیس مرکز عالی قرآن و عترت با اشاره به همزمانی این نشست با نخستین روز هفته دولت اظهار داشت: از حضور اهالی رسانه تشکر میکنم و در این فرصت به اهداف، سیاستها و اصول فعالیت مرکز عالی قرآن و عترت میپردازم.
اربابسلیمانی بیان کرد: در کشور تنها مجموعهای که بهصورت رسمی پرچمدار قرآن است، مرکز عالی قرآن و عترت است و به همین دلیل وظایف سنگینی بر عهده این مجموعه قرار دارد.
وی افزود: اهداف مرکز در دو بخش تعریف شده است؛ بخش نخست، اهداف و مأموریتهای برگرفته از برنامه هفتم پیشرفت کشور است که یک برنامه پنجساله محسوب میشود و بخش دوم نیز کلانبرنامههای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است که در مجلس به تصویب رسیده و مبنای حرکت مدیران و مسئولان این وزارتخانه قرار دارد.
اربابسلیمانی گفت: در حوزه برنامه هفتم پیشرفت، موضوعاتی همچون تربیت حافظان قرآن کریم و افزایش تعداد مؤسسات قرآنی مورد تأکید قرار گرفته و این موضوعات به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: چهار برنامه کلان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شامل مردمیسازی و عدالت فرهنگی، تقویت اصالت و هویت ایرانی ـ اسلامی، رونق اقتصاد و توسعه صادرات فرهنگی و اجرای سیاستهای فرهنگی است که برنامههای قرآنی مرکز نیز در همین چارچوب دنبال میشود.
رئیس مرکز عالی قرآن و عترت تصریح کرد: اهتمام ویژه به سبک زندگی قرآنی، تربیت جامعه با آموزههای قرآنی، اهتمام به توسعه و ترویج فرهنگ نماز، امر به معروف، غدیر، مهدویت و معارف رضوی از جمله سیاستهای مرکز است.
اربابسلیمانی افزود: استفاده از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی برای نشر معارف قرآن و عترت، بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی و رسانهای در راستای ترویج این معارف و همچنین توسعه دیپلماسی قرآنی و شبکهسازی در حوزه بینالملل از دیگر سیاستهای مرکز عالی قرآن و عترت است.
وی اظهار داشت: برای رسیدن به این سیاستها، از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ جلسات کارشناسی تشکیل دادیم و طرحها و برنامههای سالانه را تدوین و مشخص کردیم. نخستین گام، برگزاری سیودومین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم بود که در پایان همان سال برگزار شد.
اربابسلیمانی گفت: یکی از نقاط مهم این نمایشگاه، حضور رئیسجمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم اختتامیه و تجلیل از خادمان قرآن در سال ۱۴۰۳ بود.
وی ادامه داد: از ابتدای سال ۱۴۰۴، علیرغم آغاز جنگ تحمیلی ۱۲روزه، ناآرامیهای دیماه، حوادث تلخ اسفندماه، شهادت رهبر شهید و مقتدر و آغاز جنگ ۵۰روزه و پیامدهای آن، فعالیتهای این مرکز با قوت ادامه پیدا کرد.
رئیس مرکز عالی قرآن و عترت اظهار داشت: در سال گذشته با همکاری مؤسسات مردمی، حدود ۱۰۰ هزار نفر در طرح تربیت حافظان قرآن کریم آموزش دیدند و این مأموریت بهخوبی انجام شد.
اربابسلیمانی افزود: در حوزه صدور مجوز برای مؤسسات قرآن و عترت نیز مأمور بودیم ۱۰۰ مؤسسه جدید راهاندازی کنیم که میزان تحقق این هدف بیش از تکلیف تعیینشده بود. همچنین از مؤسسات فعال قرآنی و رویدادهای سهگانه پایتختهای قرآنی حمایت کردیم.
وی گفت: پایتخت قرآن در بوشهر، پایتخت نهجالبلاغه در کاشان و پایتخت صحیفه سجادیه در یزد از جمله این رویدادها هستند و این پایتختها بهصورت چرخشی در استانهای دیگر نیز برگزار خواهند شد.
اربابسلیمانی ادامه داد: برگزاری نمایشگاه قرآن و عترت در استانها، برگزاری نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم در تهران، برگزاری نمایشگاه بینالمللی آیات به میزبانی استانها و برگزاری رویداد «فصل تعالی» با هدف توانمندسازی فعالان قرآنی از دیگر برنامههای مرکز است.
وی افزود: احیای جشنوارههای بینالمللی امام رضا (ع) در رشتههای هنری و حمایت از محصولات تولیدی این حوزه نیز دنبال شده است. همچنین از برنامه «حافظ شو» با هدف جذابسازی فعالیتهای قرآنی برای کودکان و نوجوانان حمایت میکنیم.
رئیس مرکز عالی قرآن و عترت بیان کرد: انجام فعالیتهای ترویجی در حوزه فرهنگ نماز، غدیر، امر به معروف و مهدویت و همچنین انتخاب «روستای قرآنی» از دیگر برنامههای مرکز است. در کشور حدود ۶۳ هزار روستا داریم و بسیار خوب است که برنامههای قرآنی در این مناطق نیز مورد توجه قرار گیرد.
اربابسلیمانی گفت: ارتقای سامانه «حمد» بهعنوان سامانه جامع مدیریت مؤسسات و فعالان قرآنی کشور، طراحی و اجرای نظام هوشمند ارزیابی و رتبهبندی مؤسسات قرآنی در بستر این سامانه و حمایت ویژه از مؤسسات خلاق و دانشبنیان قرآنی از دیگر اقدامات مرکز بوده است.
وی افزود: ارائه آموزشهای هدفمند و اثربخش، حمایت از آثار و محصولات قرآنی، برگزاری پویشهای «به سوی فتح» و «ایران در پناه قرآن» با هدف پاسداشت شهدای جنگ و تقویت روحیه ایثار و مقاومت و همچنین برگزاری سوگواره ملی رهبر شهید در قالبهای فرهنگی، هنری و رسانهای نیز در دستور کار قرار گرفت.
اربابسلیمانی ادامه داد: ایجاد قرارگاه نهجالبلاغه، آغاز به کار طرح پایش فعالیتهای قرآنی دستگاههای اجرایی کشور، اعطای جایزه ملی شهید سلامی، برگزاری طرح ملی تلاوت، تشکیل جلسات کمیسیون تبلیغ و ترویج و پیگیری مصوبات آن، برگزاری دوره تربیت معلم ویژه طرح «بشری» و بازبینی فرآیند صدور مجوز ترجمههای قرآنی و متون دینی نیز انجام شده است.
وی تصریح کرد: بازبینی و صدور مجوز ترجمههای قرآنی و متون دینی کار بسیار حساسی است و باید با دقت و نظارت لازم انجام شود. مجموعه این اقدامات در قالب ۲۵ برنامه دنبال شده است.
رئیس مرکز عالی قرآن و عترت اظهار داشت: در سال گذشته و سال جاری با ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها تفاهمنامههایی منعقد کردیم که دستورالعمل اجرایی برنامهها در آن قابل مشاهده است. همچنین برونسپاری مأموریتهای قرآنی به مؤسسات مردمی را که یک سیاست قطعی است، مورد تأکید قرار دادهایم و این رویکرد طی دو سال گذشته عملیاتی شده است.
اربابسلیمانی در پایان گفت: ۵۰ درصد بودجه مرکز عالی قرآن و عترت را به استانها اختصاص دادهایم تا شاهد افزایش میزان مشارکت استانها باشیم. امیدواریم روستاها و عشایر نیز با این برنامهها بیش از پیش به سمت قرآن حرکت کنند و در نهایت شاهد تحقق عدالت فرهنگی و پویایی بیشتر برنامههای قرآن و عترت در سراسر کشور باشیم.
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