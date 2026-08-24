ترقی ترکیه درگرو حمایت از ایران است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با حمله وحشیانه رژیم کوک کش صهیونیستی به یک مدرسه ابتدایی دخترانه در شهر میناب، اعضای «اتحادیه جوانان ترکیه» (TGB) و «انجمن زنان جمهوریت» (CKD) برای ابراز تسلیت و همبستگی گردهم آمدند و در واکنش به حمله صهیونیست‌ها به مدرسه‌ای در میناب، خواستار خروج آمریکا و اسرائیل از منطقه شدند.

این گروه‌ها با در دست داشتن کیف‌های مدرسه، دفترچه‌ها و اسباب‌بازی‌ها در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی حاضر شدند و با اعتراض به حضور آمریکا و اسرائیل در منطقه بار دیگر خواستار تطیل شدن پایگاه‌ها در ترکیه شدند.

کایاهان چتین، رئیس کل TGB و زینب سس، عضو هیئت اجرایی مرکزی CKD، در سخنانی اعلام کردند که در کنار مردم و رهبری ایران ایستاده‌اند.

متن کامل سخنان کایاهان چتین، رئیس کل TGB، به شرح زیر است:

ما به‌عنوان اتحادیه جوانان ترکیه و انجمن زنان جمهوریت، برای اعلام این‌که در این جنگِ برحق و در این مقاومت شجاعانه در کنار جمهوری اسلامی ایران هستیم، در برابر سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در استانبول گرد هم آمده‌ایم. ما اینجا هستیم تا در رأس همه، شهدای ایران برادر را، به‌ویژه رهبر انقلاب اسلامی ایران، آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، و ۱۶۸ خواهر و برادرمان را که در حمله وحشیانه آمریکا و اسرائیل به مدرسه ابتدایی دخترانه در میناب به شهادت رسیدند، گرامی بداریم و عمیق‌ترین احساسات همبستگی خود را ابراز کنیم.

ما با وسایلی به اینجا آمده‌ایم که یاد پاک و معصوم خواهران و برادرانمان را برای ما زنده می‌کند؛ همان کودکانی که هنوز در آغاز زندگی‌شان بودند و بر اثر بمب‌های جنایتکارانه آمریکا و اسرائیل ناچار شدند در قبرهایی کوچک آرام بگیرند.

با کوله‌پشتی‌هایی که بر دوش داشتند، با کیف غذای‌شان، شاید با خرسک‌هایی که در آغوش می‌گرفتند و می‌خوابیدند، با دفترهایشان، قلم‌هایشان، کتاب‌هایشان! تصور کنید؛ یک صبحِ سرد زمستانی، دخترتان را خوب می‌پوشانید، شالش را می‌بندید، پالتویش را تنش می‌کنید، صبحانه‌اش را می‌دهید و او را به مدرسه می‌فرستید و سپس با یک فرمان جنایتکاران آمریکایی و اسرائیلی، فرزندتان دیگر هرگز بازنمی‌گردد. کیفش و دفترش به خون آغشته می‌شود.

ما از کسانی که در آن صفحه‌های تلویزیون مدام می‌گویند «در جنگ ایران و آمریکا بی‌طرف بمانیم» می‌پرسیم: آیا شما می‌توانید بپذیرید، هضم کنید، که آمریکا و اسرائیل هر وقت بخواهند با فشار دادن یک دکمه بتوانند کودکان این جغرافیا را قتل‌عام کنند؟ چه کسی کودکان ما را می‌کشد؟ آیا می‌توانید با شجاعت پاسخ آن را بدهید؟

همان دست‌های خون‌آلودی که کودکان فلسطین، غزه، تهران و میناب را می‌کشند یکی هستند: ائتلاف اپستین با ویژند آمریکا و اسرائیل. همان دست‌هایی که در کشورهای خودشان به‌گونه‌ای منحرفانه به کودکان دراز می‌شوند، در این جغرافیا نیز کودکان ما را می‌کشند.

بزن ایران، بزن ما پشت تو هستیم!

ما اینجا آمده‌ایم تا شهدای‌مان را گرامی بداریم، درد خود را با یکدیگر تقسیم کنیم و آن را به نیرو تبدیل کنیم. اما به اینجا نیامده‌ایم که از کسی التماس کنیم یا نوحه‌سرایی کنیم که ای جهان این صدا را بشنو.

ما آمده‌ایم تا به ایران برادر، در مبارزه‌اش علیه این هیولای امپریالیستی-صهیونیستی که خون رهبران ما، سربازان ما، رهبر ایران و کودکان ما بر دست‌های اوست، بگوییم: «بزن ایران، بزن، ما پشت سرت هستیم».

ما پشت موشک‌هایی هستیم که آن لانه‌های جاسوسی آمریکا را که همچون خنجری در پیکر منطقه ما فرو رفته‌اند، در هم می‌کوبند؛ پشت موشک‌هایی هستیم که مقرهای موساد را در تل‌آویو به ویرانه تبدیل می‌کنند.

ملت ترک پشت توست، جهان اسلام پشت توست، جبهه انسانیت در سراسر جهان پشت توست! بزن ایران، بزن! صهیونیسم این زبان را می‌فهمد، آمریکا با این زبان سرِ عقل می‌آید. ترامپِ چکمه‌پوشِ هیتلری و نتانیاهوی نسل‌کش که این جنگ را آغاز کردند، پشیمان خواهند شد؛ بلکه از هم‌اکنون هم شده‌اند. ترامپ این حمله را با این ادعا آغاز کرد که حکومت ایران را تغییر خواهیم داد؛ در پایان جنگ خواهیم دید رژیم چه کسی تغییر کرده، حکومت چه کسی دگرگون شده است!

وقتی تابوت‌های پیچیده در پرچم آمریکا رهسپار واشنگتن شوند و پایگاه‌های آمریکا یکی پس از دیگری به خاک یکسان شوند، ترامپ دیگر نخواهد توانست پشت این جنگ خونینش بایستد. او که با شعار “اول آمریکا” آمد، اما برای اسرائیل و در برابر مردم خود آمریکا این جنگ را آغاز کرد، بهای این جنگ را خواهد پرداخت.»

ایران پیروز این جنگ است

ما به روشنی می‌دانیم که ایران از این جنگ پیروز بیرون خواهد آمد، زیرا جنگ‌ها فقط با فناوری و ناو هواپیمابر پیروز نمی‌شوند. ایران فناوری هم دارد، اما مهم‌تر از آن، فردوسی‌هایش را دارد، سعدی شیرازی‌هایش را دارد، خیام‌هایش را دارد، ملت متحدش را دارد که فریاد «مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل» سر می‌دهد، تمدن کهن و عمیقش را دارد و از همه مهم‌تر، شهیدِ راهبرش سید علی خامنه‌ای را دارد که با رفتارش که به راستی برای همه ما درس است، خود را در عین شهامت با ملت ایران هم‌سطح کرد.

ایران رهبری دارد که همراه با خانواده‌اش، در خانه خود، بی‌آنکه از دشمن پنهان شود، در حال انجام وظیفه به شهادت رسید و ملتی دارد که با آتشی که از شهادت آن رهبر شعله‌ور شده، هر شب با وجود همه تهدیدها خیابان‌ها را پر می‌کند. ما به دولت و ملت ایران اعتماد داریم. زیرا دفاع از ایران، دفاع از ترکیه است.

حمله به ایران، حمله به ترکیه است. ایران کجا را می‌زند؟ پایگاه‌های آمریکا انگلیس در قبرس جنوبی را می‌زند، اسرائیل را می‌زند، و ائتلاف آمریکا، اسرائیل و یونان را که در شرق مدیترانه در برابر ما صف کشیده، هدف قرار می‌دهد.

پایگاه‌های اینجرلیک و کورجیک باید آزاد شود!

دیروز در خبرگزاری‌ها آمده بود: ترامپ در پی آن است که سازمان‌های تجزیه‌طلب و تروریستی را متحد کرده و علیه ایران به‌کار گیرد و در غرب ایران یک کردستانِ دست‌نشانده تأسیس کند. او مهره‌هایی چون پژاک را آماده می‌کند. ایران با پروژه “اسرائیل دوم” می‌جنگد؛ پروژه‌ای که هدف آن تجزیه ترکیه ماست! سلاح‌ها و آرایش‌های نظامی‌ای که به شرق مدیترانه و غرب آسیا انباشته شده‌اند، بر سر ایران فرود آمده‌اند و لوله‌هایشان را به‌سوی ترکیه گرفته‌اند.

با وجود همه این واقعیت‌ها، برخی مأموریت دارند که ایران و ترکیه را به جان هم بیندازند. آنان با هر نوع تحریک ناتویی و بازی‌های لفظی، وظیفه خود را انجام می‌دهند.

ایران دشمنان ترکیه را هدف قرار می‌دهد. دست‌تان به دهان‌تان نمی‌رسد؛ نه شما و نه اربابانتان آمریکا و اسرائیل و نه سیا و موساد، هرگز توان آن را ندارید و نخواهید داشت که ایران و ترکیه را به جان هم بیندازید! در پایان، ما در این جنگ طرفداریم؛طرفدار مقاومتِ برحقِ ایران هستیم. دیگر از خواب بیدار شویم؛ کسی نباید ما را با افسانه‌های ترامپ و لالایی‌های ناتو بخواباند. پایگاه اینجرلیک در سرزمین ما مرکز هرگونه عملیات تاریک علیه کشور ما و منطقه ما بوده است. هواپیماهایی که از اینجرلیک برخاستند، از طریق قبرس یونانی برای اسرائیل سلاح حمل کردند.

پایگاه راداری کورجیک، زیر پرچم ناتو در خاک ما، به‌نفع اسرائیل ایران را زیر نظر دارد.

می‌گویند اطلاعاتی که به کورجیک می‌رسد با متحدان ناتو به اشتراک گذاشته می‌شود، نه با اسرائیل. یعنی آمریکا همراه اسرائیل وارد جنگ شود، اما این اطلاعات را با آن‌ها تقسیم نکند؟ دست از تمسخر عقل ما بردارید.

هواپیماهای آواکس که از پایگاه ناتو در قونیه برمی‌خیزند، ایران را زیر نظر می‌گیرند و اطلاعات جمع می‌کنند. این قابل قبول نیست. این‌ها خنجرهایی هستند که در سینه ما فرو رفته‌اند. این خنجرها را بیرون بکشیم و دور بیندازیم؛ تنها در این صورت است که می‌توانیم حق همسایگی‌مان را در قبال همسایه‌مان و حق برادری‌مان را در قبال برادرمان ادا کنیم. باید فوراً بر پایگاه‌های اینجرلیک و کورجیک دست گذاشته شود و این پایگاه‌ها تحت کنترل کامل نیروهای مسلح ترکیه قرار گیرند.»

ایران، سرزمین سر فرود نیاورندگان است

زینب سس، عضو هیئت اجرایی مرکزی CKD، نیز در سخنان خود چنین گفت: ما، به‌عنوان انجمن زنان جمهوریت، حملات خائنانه و خونینی را که امپریالیسم آمریکا و اسرائیل صهیونیستی علیه کشور دوست و برادر، جمهوری اسلامی ایران، آغاز کرده‌اند، با شدت محکوم و تقبیح می‌کنیم. هژمون‌های غربی که در هیچ دوره‌ای از تاریخ به استقلال، حاکمیت و شرافت هیچ ملت مظلومی احترام نگذاشته‌اند، امروز چهره خون‌آلود خود را از خاک ایران نشان می‌دهند.

اما این بار به صخره‌ای سخت برخورد کرده‌اند. زیرا ایران، سرزمین کسانی است که سر فرود نمی‌آورند. ایران، دولتِ ملتی است که در طول تاریخ چند هزار ساله خود، چه بسیار اشغالگران را در خاک خود غرق کرده و چه بسیار ستمگران را از آستانه خود دست خالی بازگردانده است.

امپریالیسم آمریکا و صهیونیسم اسرائیل، با آخرین تقلاهای هیولایی که مرگش فرا رسیده، به ایران حمله می‌کنند. آنان گمان می‌کنند می‌توانند در خاورمیانه نقشه‌های جدید بکشند، ملت‌ها را بر پایه فرقه و قومیت تقسیم کنند و جغرافیای اسلامی را به جان هم بیندازند. اما اشتباه می‌کنند! خاک ایران به جایی تبدیل شده است که ضربات مرگباری که پایان امپریالیسم را رقم خواهد زد، در آن فرود می‌آید. امروز ایران تنها از مرزهای خود دفاع نمی‌کند؛ بلکه از شرافت، استقلال و آینده تمام غرب آسیا دفاع می‌کند. مقاومت ایران، مقاومت فلسطین است. مقاومت ایران، مقاومت سوریه، لبنان و عراق است. مقاومت ایران، مقاومت ترکیه است.»

مادران ایرانی شهدای شما شهدای ماست

«ما، به‌عنوان زنانِ ملت تُرکی که یک قرن پیش به رهبری مصطفی کمال آتاتورک، دولت‌های قدرتمندی را که سرزمینش را اشغال کرده بودند به زانو درآورد و نخستین پیروزی تاریخ را علیه امپریالیسم به‌دست آورد، احساس همبستگی خود را با خواهران‌مان در ایران و با همه مردم ایران، زن و مرد، در مبارزه‌ای که در پیش گرفته‌اند ابراز می‌کنیم. مقاومت شما، مقاومت ماست؛ شهدای شما، شهدای ما هستند؛ پیروزی شما، پیروزی ما خواهد بود.

ما خطاب به مادران شریف ملت قهرمان ایران می‌گوییم: «خوشا به حال شما که در این دوره از تاریخ، دلاورترین فرزندان از دامان شما زاده می‌شوند. خوشا به حال شما که بیش از هر کس نصیبتان می‌شود عشق به وطن، شوق استقلال و ایستادگی در برابر امپریالیسم را به فرزندان و نوه‌هایتان بیاموزید».

هر چه به فرزندانتان افتخار کنید باز هم کم است. با اراده‌هایی پولادین، ایمان‌هایی استوار و شجاعتی پایان‌ناپذیر، چه کسی می‌تواند آن فرزندان، آن مادران ایران را شکست دهد؟

غالب جنگ‌ها کسانی هستند که نمی‌ترسند

رهبر فاضل، حکیم و قهرمان جمهوری اسلامی ایران، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبری بزرگ است که جان خود را برای تمام بشریت به میدان آورد و عمر خود را وقف عزت اسلام، وحدت مسلمانان و مبارزه با امپریالیسم کرد.

این انسان بزرگ، همان‌قدر که شهید ملت ایران است، شهید ملت ترک و تمام بشریت نیز هست. ملت ایران که در راه او گام برمی‌دارد، با همان قاطعیت، همان ایمان و همان شجاعت مقاومت را ادامه می‌دهد.

امپریالیسم آمریکا و صهیونیسم اسرائیل که به دست سودجویان، خودپرستان و کسانی اداره می‌شوند که از ثروت و خون مست شده‌اند، در زباله‌دان تاریخ غرق می‌شوند.

ملت ایران پیروز می‌شود، زیرا از بزرگ‌ترین مسئولش تا ساده‌ترین شهروندش، هر فرد آن شجاعت به چالش کشیدن مرگ را نشان می‌دهد. جنگ‌ها را کسانی می‌برند که از مردن نمی‌ترسند! اکنون پایان راه از منظر امپریالیسم و صهیونیسم آشکار شده است. مقاومت ملت‌های مظلوم هر روز نیرومندتر می‌شود؛ با آگاهی، تجربه، عقل و قدرت، تیزتر و گسترده‌تر می‌شود. امپریالیسم اکنون به شکست قطعی بسیار نزدیک است.

ای سازمان‌های مردم‌نهاد غرب‌زده بفرمایید از آزادی سخن بگویید!

از اینجا خطاب به سازمان‌های مردم‌نهادی هم که شیفته غرب امپریالیستی‌اند همان “فروشندگان دموکراسی و آزادی” و “شیفتگان ابلهِ تجدد” می‌گوییم: این هم یک مدرسه ابتدایی دخترانه در شهر میناب ایران که هدف حملات آمریکا-اسرائیل قرار گرفته است. بیش از ۱۵۰ کشته.، دخترانی که آمریکا و اسرائیل در همان آغاز جنگ هدف گرفتند و کشتند و این هم سالن ورزشی‌ شهرستان لامرد که هدف قرار گرفت. ده‌ها غیرنظامی کشته شدند که بیشترشان زنان والیبالیست بودند. ای سمن‌های غرب‌زده! بفرمایید از دموکراسی، آزادی و تجدد سخن بگویید! بگویید، بفرمایید!

ما زنان، بزرگ‌ترین قربانیان جنگ‌ها هستیم. اما در عین حال، نیرومندترین سربازان مقاومت در برابر امپریالیسم، صلح، عدالت و استقلال نیز هستیم. به همین دلیل امروز دل‌های ما همراه با خواهران ایرانی‌مان می‌تپد.

امروز ما، از عراق، سوریه، فلسطین، لبنان، یمن و ترکیه، به‌صورت میلیون‌ها نفر، برای پیروزی ایران دعا می‌کنیم. پیروزی از آنِ مردم ایران و همه مظلومانی خواهد بود که با ستمگران امپریالیست و صهیونیست می‌جنگند. سپیده‌دم با پیروزی ایران خواهد شکفت و سراسر غرب آسیا را روشن خواهد کرد.

...........

پایان پیام