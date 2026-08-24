به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد چهار مورد جدید ابتلا به ویروس فلج اطفال نوع ۱ (پولیو) در افغانستان ثبت شده و شمار کل موارد مثبت این بیماری در سال ۲۰۲۶ به ۱۹ مورد رسیده است.
بر اساس تازهترین گزارش بخش مدیترانه شرقی این سازمان که روز یکشنبه ۱ شهریور (۲۳ اوت) منتشر شد و مربوط به هفته منتهی به ۱۶ اوت است، دو مورد در شهرستانهای شیندند و ادرسکن هرات، یک مورد در شهرستان دیله پکتیکا و یک مورد در شهرستان ارغستان قندهار شناسایی شدهاند.
در مجموع ۲۲ مورد ویروس وحشی پولیو نوع ۱ در منطقه مدیترانه شرقی در سال جاری تأیید شده که ۱۹ مورد آن مربوط به افغانستان و سه مورد دیگر مربوط به پاکستان است. نظارت محیطی نیز نشاندهنده ادامه گردش ویروس است؛ تاکنون ۵۸ نمونه محیطی مثبت در افغانستان و ۱۱۸ نمونه در پاکستان ثبت شده است.
سال گذشته میلادی، افغانستان ۲۱ مورد مثبت انسانی و ۹۴ مورد محیطی پولیو را گزارش کرده بود. افغانستان و پاکستان همچنان تنها کشورهای جهان هستند که ویروس وحشی پولیو در آنها بهصورت بومی وجود دارد و ریشهکن نشده است.
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