بر اساس تازه‌ترین گزارش بخش مدیترانه شرقی این سازمان که روز یکشنبه ۱ شهریور (۲۳ اوت) منتشر شد و مربوط به هفته منتهی به ۱۶ اوت است، دو مورد در شهرستان‌های شیندند و ادرسکن هرات، یک مورد در شهرستان دیله پکتیکا و یک مورد در شهرستان ارغستان قندهار شناسایی شده‌اند.

در مجموع ۲۲ مورد ویروس وحشی پولیو نوع ۱ در منطقه مدیترانه شرقی در سال جاری تأیید شده که ۱۹ مورد آن مربوط به افغانستان و سه مورد دیگر مربوط به پاکستان است. نظارت محیطی نیز نشان‌دهنده ادامه گردش ویروس است؛ تاکنون ۵۸ نمونه محیطی مثبت در افغانستان و ۱۱۸ نمونه در پاکستان ثبت شده است.

سال گذشته میلادی، افغانستان ۲۱ مورد مثبت انسانی و ۹۴ مورد محیطی پولیو را گزارش کرده بود. افغانستان و پاکستان همچنان تنها کشورهای جهان هستند که ویروس وحشی پولیو در آن‌ها به‌صورت بومی وجود دارد و ریشه‌کن نشده است.

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