به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایمانی‌پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، طی احکامی جداگانه، رؤسای دهگانه کمیته علمی دومین دوره جایزه جهانی صدر را منصوب کرد.

اسامی رؤسای دهگانه علمی به شرح زیر است:

۱. فقه، اصول و حقوق اسلامی: حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا

۲. تفسیر، علوم قرآن و حدیث: حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالکریم بهجت‌پور

۳. سیره، تاریخ و تمدن اسلامی: حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محسن الویری

۴. فلسفه، کلام، عرفان و دین پژوهی: حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدمهدی گرجیان

۵. مطالعات اجتماعی، خانواده و جنسیت: حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حمید پارسانیا

۶. تعلیم و تربیت، اخلاق و روانشناسی اسلامی: حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مسعود آذربایجانی

۷. علوم سیاسی، مدیریت و حکمرانی اسلامی: حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر نجف لکزایی

۸. اقتصاد اسلامی: حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر احمدعلی یوسفی

۹. بخش ویژه نظریه‌ها و نوآوری‌های شهید صدر (ره): حجت‌الاسلام والمسلمین سعید بهمنی

۱۰. بخش ویژه نظریه‌ها و نوآوری‌های رهبر شهید حضرت امام خامنه‌ای (ره): حجت‌الاسلام والمسلمین علی ذوعلم

در این احکام بر نقش راهبردی کمیته‌های علمی در فرآیند ارزیابی و هدایت علمی آثار و نیز ترویج اندیشه‌های نوآورانه و تمدن‌ساز اسلامی در عرصه‌های علوم انسانی و اسلامی تأکید شده است.

دبیرخانه جایزه جهانی صدر ضمن تبریک به رؤسای محترم کمیته های دهگانه ها، ابراز امیدواری کرده است که با هدایت علمی ایشان، دومین دوره این جایزه با اتقان، دقت و عدالت علمی بیشتری برگزار شود.

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