به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بیش از یک هزار واحد منزل سازمانی در قرارگاههای منطقهای شمالغرب و غرب، بهرهبرداری از مهمانسرای «مهر ولایت ۳»، مدرسه قرآنی، کارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه و چند طرح عمرانی قرارگاه منطقهای شمال شرق نیروی زمینی ارتش، توسط امیر سرلشکر «امیر حاتمی»، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران و با حضور جمعی دیگر از فرماندهان و همچنین خانواده معظم شهدا و ایثارگران، بهصورت حضوری در مشهد و از طریق ارتباط وبیناری در سایر یگانها افتتاح شد.
امیر سرلشکر حاتمی در این مراسم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان بهویژه قائد شهید انقلاب و امیر سپهبد موسوی، به ماموریتهای ابلاغی از سوی رهبر شهید انقلاب اسلامی در زمان انتصاب خود به عنوان فرمانده کل ارتش اشاره و اظهار کرد: همافزایی میان نیروهای مسلح، ارتقاء توان رزم ارتش جمهوری اسلامی ایران، تعالی بصیرت و معنویت و ارتقاء معیشت کارکنان، ۴ محور اساسی حکم فرمانده شهید کل قوا به اینجانب بود و امروز بیش از هر زمان دیگری روشن شده که این ۴ راهبرد، ارکان اصلی آمادگی برای مقابله با تهدیدهای آینده به شمار میرود.
وی با قدردانی از اقدامات نیروی زمینی ارتش در اجرای طرح های رفاهی و مسکن سازمانی، بیان کرد: اجرای طرحهایی همچون «مهر ولایت» دقیقاً در راستای تحقق مأموریتهای ابلاغی از سوی رهبر شهید انقلاب اسلامی است زیراکه آمادگی رزمی تنها به تجهیزات وابسته نیست، بلکه مهمترین سرمایه هر ارتش، نیروی انسانی آن است و هر اقدامی که موجب افزایش آرامش، انگیزه و امنیت خاطر کارکنان و خانواده آنان شود، در حقیقت سرمایهگذاری در جهت ارتقاء قدرت دفاعی کشور به شمار میرود.
امیر سرلشکر حاتمی، همچنین در جمع فرماندهان قرارگاههای منطقهای شمال شرق نیروی زمینی ارتش، با بیان اینکه جنگ، صرفاً بکارگیری تجهیزات و تسلیحات نیست، گفت: جنگ امروز، جنگ ارادهها، اندیشهها و تابآوری ملتهاست. دشمن پس از ناکامی در تحقق اهداف خود، از توطئه و طراحی تهدیدات جدید دست نکشیده است؛ از اینرو همواره اهداف کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت دشمن را رصد کرده و آماده مقابله با هرگونه سناریوی دشمن هستیم.
فرمانده کل ارتش در ادامه تأکید کرد: دشمن باید بداند که ایران اسلامی میدان آزمون توطئهها و ماجراجوییهای آنان نخواهد بود؛ نیروهای مسلح با اتکا به ایمان، تجربه، آمادگی و پشتیبانی ملت بزرگ ایران، هرگونه تجاوز را با قاطعیت پاسخ داده و با اقتدار از استقلال، تمامیت ارضی و امنیت کشور دفاع خواهند کرد.
وی افزود: ما باید دشمن را ناکام بگذاریم و آنقدر تلخی ناکامی را در کام دشمن بریزیم که بداند ایران جای این نیست که از آن سوی دنیا بیاید و بگوید نقشه کشور را عوض میکنم، ما ۱۰ نسل ۲۰ نسل میجنگیم و حتماً اجازه نمیدهیم این اتفاق بیفتد؛ تنها راه این است که با زبان زور به دشمن بفهمانیم که نمیتواند کاری را که میخواهد انجام دهد.
امیر سرلشکر حاتمی همچنین در دیدار با خانوادههای معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران ارتش در مشهد مقدس، با تجلیل از مقام شامخ شهیدان و ایثارگران، خانوادههای آنان را «چشم و چراغ ارتش» و سرمایههای معنوی کشور خواند و ضمن تجلیل از صبر، استقامت و ایثار آنان، خاطرنشان کرد: خانوادههای شهدا و ایثارگران، گنجینههای ارزشمند معنوی نظام اسلامی هستند که عزت، امنیت و استقلال امروز ایران اسلامی، مرهون فداکاری و ازخودگذشتگی آنان است و در صدر توجه و رسیدگی به نیروی انسانی ارتش قرار دارند.
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