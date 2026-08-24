  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

آمادگی الحدیده یمن برای میزبانی از میلیون‌ها نفر در جشن میلاد پیامبر(ص)

۲ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۳
کد مطلب: 1856478
آمادگی الحدیده یمن برای میزبانی از میلیون‌ها نفر در جشن میلاد پیامبر(ص)

همزمان با فرارسیدن سالروز میلاد پیامبر اکرم(ص)، مسئولان استان الحدیده یمن از تکمیل تمهیدات اجرایی، خدماتی، بهداشتی، امنیتی و رسانه‌ای برای برگزاری مراسم مرکزی این مناسبت خبر دادند؛ مراسمی که قرار است فردا با حضور گسترده مردم در سه محل اصلی برگزار شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خبرگزاری رسمی یمن (سبأ)، میدان شهید الصماد در شهر الحدیده، میدان پیامبر اعظم(ص) در منطقه الحسینیه و ورزشگاه الالفی برای برگزاری مراسم میلاد پیامبر(ص) آماده شده‌اند. طی روزهای گذشته عملیات گسترده‌ای برای آماده‌سازی ورودی‌ها و خروجی‌ها، نصب تجهیزات صوتی و نورپردازی، تزئین محل‌های برگزاری و استقرار امکانات خدماتی انجام شده است. همچنین مسیرهای تردد و خدمات پشتیبانی برای مدیریت حضور گسترده مردم ساماندهی شده است.

عبدالله عاطیفی، استاندار الحدیده، اعلام کرد کمیته‌های مختلف تمامی مأموریت‌های محوله را در حوزه‌های سازماندهی، خدمات، بهداشت، امنیت، امور فنی و رسانه‌ای به پایان رسانده‌اند. به گفته وی، میدان شهید الصماد میزبان ساکنان مناطق شمالی و شرقی شهر الحدیده و میدان پیامبر اعظم(ص) پذیرای ساکنان مناطق جنوبی خواهد بود و ورزشگاه الالفی نیز برای برگزاری مراسم ویژه بانوان اختصاص یافته است. با توجه به گرمای هوا، آب‌پاش‌هایی برای کاهش دمای محل‌های تجمع و تیم‌های پزشکی و آمبولانس‌های مجهز نیز در نقاط مختلف مستقر شده‌اند.

احمد البشری، معاون اول استاندار الحدیده، نیز از نهایی شدن طرح مدیریت جمعیت و تردد شرکت‌کنندگان خبر داد و گفت تیم‌های امنیتی برای حفاظت از محیط مراسم و تنظیم رفت‌وآمد خودروها و حاضران در مسیرهای تعیین‌شده مستقر خواهند شد. همچنین تیم‌های رسانه‌ای و فنی با استفاده از تجهیزات میدانی و امکانات پخش، پوشش همزمان مراسم در سه محل را بر عهده خواهند داشت. کمیته برگزارکننده از شرکت‌کنندگان خواسته است با رعایت مسیرهای تعیین‌شده و دستورالعمل‌های میدانی، در مدیریت ورود و خروج جمعیت و برگزاری منظم مراسم همکاری کنند.

.

آمادگی الحدیده یمن برای میزبانی از میلیون‌ها نفر در جشن میلاد پیامبر(ص)

آمادگی الحدیده یمن برای میزبانی از میلیون‌ها نفر در جشن میلاد پیامبر(ص)

آمادگی الحدیده یمن برای میزبانی از میلیون‌ها نفر در جشن میلاد پیامبر(ص)

............

پایان پیام 

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha