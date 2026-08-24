به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خبرگزاری رسمی یمن (سبأ)، میدان شهید الصماد در شهر الحدیده، میدان پیامبر اعظم(ص) در منطقه الحسینیه و ورزشگاه الالفی برای برگزاری مراسم میلاد پیامبر(ص) آماده شده‌اند. طی روزهای گذشته عملیات گسترده‌ای برای آماده‌سازی ورودی‌ها و خروجی‌ها، نصب تجهیزات صوتی و نورپردازی، تزئین محل‌های برگزاری و استقرار امکانات خدماتی انجام شده است. همچنین مسیرهای تردد و خدمات پشتیبانی برای مدیریت حضور گسترده مردم ساماندهی شده است.

عبدالله عاطیفی، استاندار الحدیده، اعلام کرد کمیته‌های مختلف تمامی مأموریت‌های محوله را در حوزه‌های سازماندهی، خدمات، بهداشت، امنیت، امور فنی و رسانه‌ای به پایان رسانده‌اند. به گفته وی، میدان شهید الصماد میزبان ساکنان مناطق شمالی و شرقی شهر الحدیده و میدان پیامبر اعظم(ص) پذیرای ساکنان مناطق جنوبی خواهد بود و ورزشگاه الالفی نیز برای برگزاری مراسم ویژه بانوان اختصاص یافته است. با توجه به گرمای هوا، آب‌پاش‌هایی برای کاهش دمای محل‌های تجمع و تیم‌های پزشکی و آمبولانس‌های مجهز نیز در نقاط مختلف مستقر شده‌اند.

احمد البشری، معاون اول استاندار الحدیده، نیز از نهایی شدن طرح مدیریت جمعیت و تردد شرکت‌کنندگان خبر داد و گفت تیم‌های امنیتی برای حفاظت از محیط مراسم و تنظیم رفت‌وآمد خودروها و حاضران در مسیرهای تعیین‌شده مستقر خواهند شد. همچنین تیم‌های رسانه‌ای و فنی با استفاده از تجهیزات میدانی و امکانات پخش، پوشش همزمان مراسم در سه محل را بر عهده خواهند داشت. کمیته برگزارکننده از شرکت‌کنندگان خواسته است با رعایت مسیرهای تعیین‌شده و دستورالعمل‌های میدانی، در مدیریت ورود و خروج جمعیت و برگزاری منظم مراسم همکاری کنند.

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