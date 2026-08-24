رهبر ارکستر در بوسنی اثری برای کودکان میناب ساخت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حمیدرضا آزادی، رایزن فرهنگی کشورمان در بوسنی و هرزگوین با اِمیر نوحانوویچ استاد موسیقی، رهبر ارکستر، آهنگساز و نوازنده کلارینت اهل بوسنی و هرزگوین دیدار کرد.

در ابتدای این دیدار، نوحانوویچ به تشریح فعالیت‌های خود در بوسنی و هرزگوین به ویژه در دوران جنگ بوسنی پرداخت و با اشاره به ارتباط نزدیک خود با مرحوم علی عزت بگوویچ، رئیس جمهور اسبق بوسنی و هرزگوین، به جزئیات برگزاری بزرگترین کنسرت دوران جنگ این کشور، یعنی کنسرت بسیار مشهور «رکوئیم موتسارت» در ویرانه‌های ساختمان کتابخانه ملی سارایوو (Vijećnica) با همکاری دوست ایتالیایی خود Michael Stochino Weis پرداخت.

وی افزود: این کنسرت نه صرفاً یک برنامه موسیقی، بلکه پاسخی فرهنگی به تلاش برای نابودی سارایوو، فرهنگ و حافظه تاریخی آن بوده است.

این استاد موسیقی همچنین به دیگر فعالیت‌های خود همچون اجرای کنسرت اذان در وین، پایتخت اتریش و همچنین تولیدات موسیقایی خود به مناسبت‌های مذهبی همچون ماه مبارک رمضان پرداخت.

حمیدرضا آزادی، رایزن فرهنگی کشورمان به فرمایش رهبر شهید انقلاب اشاره کرد که فرموده‌اند: «هیچ تفکری در تاریخ ثبت نخواهد شد، مگر اینکه با هنر آمیخته شود»، افزود: برای ثبت هر اندیشه‌ای در تاریخ، تولید آثار هنری برای آن امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و موسیقی در این میان جایگاه ویژه‌ای دارد.

در ادامه، دو طرف قطعه ساخته شده به آهنگسازی نوحانوویچ برای کودکان شهید مدرسه شجره میناب را بررسی کردند. نوحانوویچ این قطعه ۴ دقیقه‌ای را بخشی از یک اثر ۴۰ تا ۴۵ دقیقه‌ای دانست و گفت: این قطعه مربوط به «پیداشدن پیکرهای کودکان و لالایی سوزناک مادران» است.

وی افزود: این اثر بخشهای دیگری همچون «بمباران، دفاع کودکان از خود، شکسته شدن استخوان‌ها، جستجوی در آوار، دفن پیکرها، ایستادگی و مقاومت و...» خواهد داشت.

این استاد موسیقی ادامه داد: اجرای این اثر همراه با هنرهای نمایشی در محل مدرسه شجره طیبه شهر میناب می‌تواند تاثیر زیادی بر افکار عمومی جهان نسبت به این جنایت آمریکایی- اسرائیلی علیه کودکان مظلوم میناب داشته باشد.

رایزن فرهنگی کشورمان ضمن استقبال از این طرح گفت: اگر بتوان ارتباطی میان کودکان شهید میناب و کودکان شهید سربرنیتسا در این اثر ایجاد کرد، تاثیر بالاتری خواهد داشت. این موضوع با استقبال نوحانوویچ روبرو شد.

...........

پایان پیام