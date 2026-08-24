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ظرفیت‌های مشترک «معابد شینتو» با «مساجد اسلامی» بررسی شد

۲ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۳
کد مطلب: 1856489
ظرفیت‌های مشترک «معابد شینتو» با «مساجد اسلامی» بررسی شد

به همت مرکز گفت‌وگوی ادیان و فرهنگ‌ها با هدف توسعه ارتباطات فرهنگی و تعاملات دینی ایران و ژاپن، ظرفیت‌های مشترک دو پایگاه دینی «معابد شینتو» و «مساجد اسلامی» مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست تخصصی «اسلام و شینتوئیسم؛ فرصت‌ها و ظرفیت‌های گفت‌وگو» با سخنرانی حجت‌الاسلام مسعود جعفری، مدیرعامل مؤسسه قرآن و عترت مسلمانان ژاپنی، روز یکشنبه یکم شهریورماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن اجتماعات ساختمان شماره یک سازمان فرهنگ و ارتباطات برگزار شد.

در این نشست، ظرفیت‌های موجود برای توسعه گفت‌وگو میان اسلام و آیین شینتو و راهکارهای تقویت ارتباطات فرهنگی و دینی در ژاپن مورد بررسی قرار گرفت.

جعفری در این نشست، مخاطبان گفت‌وگو با پیروان آیین شینتو را در سه گروه شامل روحانیون و رهبران معابد شینتو، نخبگان و دانشگاهیان و عموم مردم دسته‌بندی کرد و به تبیین زمینه‌های مناسب تعامل با هر یک از این گروه‌ها پرداخت.

وی با اشاره به فعالیت روحانیون و رهبران معابد شینتو در برگزاری مراسم دعا و آیین‌های مذهبی، این حوزه را یکی از زمینه‌های مناسب برای برقراری ارتباط و گفت‌وگوی دینی دانست و گفت: در تعامل با نخبگان و دانشگاهیان نیز با توجه به تمرکز آنان بر مباحث نظری، بنیادین و مطالعات ادیان، زمینه‌های گسترده‌ای برای گفت‌وگو و تبادل نظر وجود دارد.

مدیرعامل مؤسسه قرآن و عترت مسلمانان ژاپنی در ادامه با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی برای ارتباط با عموم مردم، گردشگری معنوی و مذهبی، هنر، فرهنگ و صنعت غذای حلال را از جمله بسترهای مناسب برای ایجاد ارتباط و معرفی آموزه‌ها و ظرفیت‌های مشترک میان دو فرهنگ و دین برشمرد.

وی همچنین بر نقش مؤثر سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) در توسعه و استمرار روابط فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد و گفت: توسعه گفت‌وگوها از طریق سمن‌ها می‌تواند زمینه‌ساز ارتباطاتی مؤثرتر، مستمرتر و مبتنی بر تعاملات مردمی باشد.

در پایان این نشست، بر ضرورت شناسایی ظرفیت‌های مشترک، تقویت گفت‌وگوهای بین‌دینی و بهره‌گیری از ابزارهای فرهنگی و اجتماعی برای گسترش ارتباط میان مسلمانان و پیروان آیین شینتو تأکید شد.

ظرفیت‌های مشترک «معابد شینتو» با «مساجد اسلامی» بررسی شد

ظرفیت‌های مشترک «معابد شینتو» با «مساجد اسلامی» بررسی شد

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