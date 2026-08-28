مهدویت و ظهور در دعاهای ائمه معصومین(ع)؛ بخش پنجم: دعاهای پدران امام زمان(عج)

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا: در بخشهای قبلی این نوشته، دعاهای برخی از ائمه معصومین(ع) درباره امام زمان(عج) معرفی شد. در این بخش، دعاهای امام جواد(ع)، امام هادی(ع) و امام حسن عسکری(ع) درباره نواده و فرزند گرامیشان بررسی میشود.
از امام جواد(ع)، دو دعا درباره امام زمان(عج) و درخواست نصرت و پیروزی ایشان روایت شده است. دعای اول، دعای قنوت ایشان است که در بخشی از آن آمده است:
«اَللَّهُمَّ اَلَّذِینَ آمَنُوا عَلَی عَدُوِّکَ وَ عَدُوِّ أَوْلِیَائِکَ فَأَصْبَحُوا ظٰاهِرِینَ وَ إِلَی اَلْحَقِّ دَاعِینَ وَ لِلْإِمَامِ اَلْمُنْتَظَرِ اَلْقَائِمِ بِالْقِسْطِ تَابِعِینَ وَ جَدِّدِ اَللَّهُمَّ عَلَی أَعْدَائِکَ وَ عَدُوِّهِمْ نَارَکَ وَ عَذَابَکَ اَلَّذِی لاَ تَدْفَعُهُ عَنِ اَلْقَوْمِ اَلظَّالِمِینَ»، خدایا، مؤمنان را در برابر دشمن خود و دشمنِ اولیای خویش یاری کن تا پیروز گردند و دعوتکنندگان به حق و پیروانِ آن امامِ منتظری باشند که عدالت را برپا میسازد. و خدایا، آتش و عذاب خود را که از قوم ستمکار بازگردانده نمیشود، بر دشمنانِ خود و دشمنانِ آنان فرود آور.
دعای دوم امام جواد(ع) نیز بخشی از دعای ایشان است که بعد از نماز واجب روزانه از خداوند طلب میکردند. در این دعا، ضمن نام بردن از ائمه معصومین(ع)، اوصاف امام زمان(عج) را بیان کرده و فرج او را اینگونه از خداوند طلب میکنند:
«اللَّهُمَّ وَلِیَّکَ اَلْحُجَّةَ فَاحْفَظْهُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ وَ مِنْ فَوْقِهِ وَ مِنْ تَحْتِهِ وَ اُمْدُدْ لَهُ فِی عُمُرِهِ وَ اِجْعَلْهُ اَلْقَائِمَ بِأَمْرِکَ اَلْمُنْتَصِرَ لِدِینِکَ وَ أَرِهِ مَا یُحِبُّ وَ تَقَرُّ بِهِ عَیْنُهُ فِی نَفْسِهِ وَ فِی ذُرِّیَّتِهِ، وَ أَهْلِهِ وَ مَالِهِ وَ فِی شِیعَتِهِ وَ فِی عَدُوِّهِ وَ أَرِهِمْ مِنْهُ مَا یَحْذَرُونَ وَ أَرِهِ فِیهِمْ مَا یُحِبُّ وَ تَقَرُّ بِهِ عَیْنُهُ وَ اِشْفِ بِهِ صُدُورَنَا وَ «صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ»، بار خدایا، ولیّ تو که بر خلائق حجت است، او را از پیش رو، از پشت سر، از سوی راست، از سوی چپ، از بالای سر و از زیر پا و از تمام جهات حفظ فرما و عمر آن حضرت را طولانی فرما و او را قائم به امر خویش ساز که به امر تو قیام نماید و چنان کن که دین تو را نصرت و یاری دهد. آنچه محبوب آن حضرت است به او بنما و چنان کن که چشم او را روشن کنی و او را خوشحال گردانی؛ در امر خودش و در مورد ذرّیه آن حضرت، اهل او و مال او و در مورد شیعیانش که با ظهور آن حضرت در رفاه و عیش گذرانند و دشمنان آن حضرت جملگی مغلوب او شوند. به دشمنان او از آن حضرت آنچه را که از آن میترسند بنما و از دشمنان آن حضرت آنچه را که محبوب او باشد به آن حضرت بنما و نیز آنچه را که سبب سرور او شود، و سینههای ما و گروهی را که مؤمن باشند شفا کرامت فرما.
امام هادی(ع) نیز در زیارتی که در کتاب «مصباح الزائر» از ایشان روایت شده است، برای هر کدام از ائمه معصومین(ع) اوصافی را بیان میکنند که امام زمان(عج) در این زیارت، اینگونه وصف شدهاند:
«اَلْحُجَّةِ بْنِ اَلْحَسَنِ صَاحِبِ اَلْعَصْرِ وَ اَلزَّمَنِ، وَصِیِّ اَلْأَوْصِیَاءِ، وَ بَقِیَّةِ اَلْأَنْبِیَاءِ، اَلْمُسْتَتِرِ عَنْ خَلْقِکَ، وَ اَلْمُؤَمَّلِ لِإِظْهَارِ حَقِّکَ، اَلْمَهْدِیِّ اَلْمُنْتَظَرِ، وَ اَلْقَائِمِ اَلَّذِی بِهِ تَنْتَصِرُ.» حجت بن الحسن، صاحب عصر و زمان، جانشینِ جانشینان و واپسینِ پیامبران؛ آن که از دیدگانِ آفریدگانت پنهان است و آن که ظهورِ حقیقتِ تو به دستِ او انتظار میرود؛ همان مهدیِ موعود و قائمی که پیروزی را به واسطه او ارزانی میداری.
امام حسن عسکری(ع) نیز هنگامی که اهالی قم برای دفع تجاوز «موسی بن بغی» و جلوگیری از قتل شیعیان توسط این فرمانده ارشد لشکر عباسی از حضرت استمداد میکنند، حضرت در بخشی از دعایی که به عنوان رفع این بلا به شیعیان آموزش میدهند، دهها صفت از اوصاف امام زمان(عج) را اینگونه بیان میکنند:
«اَللَّهُمَّ وَ اَلدَّاعِی إِلَیْکَ وَ اَلْقَائِمُ بِالْقِسْطِ مِنْ عِبَادِکَ...» متن کامل این دعا در کتاب «مهج الدعوات» سید بن طاووس آمده است.
سید علی اصغر حسینی/ خبرگزاری ابنا
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