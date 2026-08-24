به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محمد بنسلمان که از روز جمعه به فرانسه سفر کرده، شامگاه یکشنبه به همراه مکرون در مراسم اختتامیه جام جهانی ورزشهای الکترونیکی در کاخ «گراند پاله» پاریس حضور یافت. این رقابتها قرار بود در عربستان برگزار شود، اما به دلیل جنگ آمریکا و ایران به فرانسه منتقل شد.
ریاستجمهوری فرانسه این رویداد را نمادی از همکاری مشترک دو کشور در حوزه ورزش و فرهنگ توصیف کرده است.
بخش مهمی از مذاکرات بنسلمان و مکرون به همکاریهای اقتصادی اختصاص دارد. بر اساس گزارش روزنامه فرانسوی «لوفیگارو»، تمدید قرارداد مشارکت فرانسه و عربستان برای توسعه منطقه تاریخی «العلا» و همچنین سرمایهگذاری عربستان در پارک تفریحی «میرابولس» در حومه پاریس از جمله موضوعات مورد توجه است.
همچنین قرار است در حاشیه یک مجمع اقتصادی، توافقهایی در حوزههای حملونقل، فناوری کوانتومی و انرژی بررسی یا امضا شود.
در حوزه دفاعی نیز عربستان به دنبال تقویت توان پدافندی خود است و به سامانههای راداری شرکت «تالس» برای مقابله با موشکها و پهپادها علاقه نشان داده است؛ در مقابل، پاریس نیز فروش جنگندههای «رافال» به ریاض را پیگیری میکند.
یکی دیگر از محورهای مورد توجه، یافتن مسیرهای جایگزین برای انتقال کالا و انرژی در پی بستهشدن یا اختلال در مسیر تنگه هرمز عنوان شده است.
جنگ آمریکا و ایران و نگرانی از گسترش آن به منطقه نیز بخش مهمی از رایزنیهای دو طرف را تشکیل میدهد. عربستان که در جریان جنگ از حملات موشکی و پهپادی ایران آسیب دیده، خواهان جلوگیری از تشدید درگیری است؛ زیرا محمد بنسلمان برای اجرای طرحهای بزرگ اقتصادی و متنوعسازی اقتصاد عربستان به ثبات منطقهای نیاز دارد.
بر اساس گزارش «لوفیگارو»، بنسلمان پیشتر نیز برای جلوگیری از ازسرگیری جنگ نزد دونالد ترامپ رایزنی کرده و امیدوار است تشدید فشارهای اقتصادی علیه ایران، تهران را به بازگشت به توافق پیشین سوق دهد.
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