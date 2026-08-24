به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مارک روفالو، بازیگر آمریکایی در ماه‌های اخیر با ادغام احتمالی شرکت‌های «پارامونت اسکای‌دنس» و «وارنر برادرز» مخالفت کرده و هشدار داده است که تمرکز بیشتر مالکیت رسانه‌ای می‌تواند به کاهش تنوع دیدگاه‌ها، فشار بر کارکنان صنعت سرگرمی و افزایش نفوذ جریان‌های راست‌گرا در رسانه‌های آمریکا منجر شود.

این بازیگر در ادامه انتقادات خود، به روابط شرکت «اوراکل» با ارتش اسرائیل نیز اشاره کرده است.

اختلاف زمانی شدت گرفت که روفالو ویدئویی قدیمی از سافرا کتز، عضو هیئت‌مدیره پارامونت و مدیرعامل پیشین اوراکل، را بازنشر کرد که در آن درباره فناوری‌های این شرکت و ارائه آنها به ارتش اسرائیل سخن گفته بود.

روفالو همچنین با اشاره به مالکیت لری الیسون بر بخش عمده‌ای از پارامونت و مدیریت این شرکت توسط پسرش، دیوید الیسون، نسبت به تأثیر ارتباطات تجاری و نظامی این خانواده بر یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های رسانه‌ای جهان ابراز نگرانی کرده است.

در پی این اظهارات، پارامونت روفالو را به استفاده از کلیشه‌های یهودستیزانه متهم کرد و گفت استفاده از تعابیری مانند «نسل‌کشی» و «آپارتاید» در مناقشه بر سر یک معامله تجاری، قابل قبول نیست.

روفالو در پاسخ، این اتهام را «مخرب و نادرست» خواند و تأکید کرد که انتقاد از نخست‌وزیر اسرائیل، قراردادهای فناوری نظامی یا مدیرانی که چنین فناوری‌هایی را تأمین می‌کنند، نباید با انتقاد از یهودیان یکسان دانسته شود.

او همچنین با اشاره به ارزش ۱۱۱ میلیارد دلاری معامله پارامونت و وارنر برادرز، خواستار بررسی دقیق ابعاد اقتصادی، رسانه‌ای و امنیت ملی این توافق شد.

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