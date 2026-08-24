تاکید آیت الله طبسی بر دعا و توسل برای حفظ انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله نجم‌الدین طبسی در مراسم همایش تجلیل از آزادگان دوران دفاع مقدس که شامگاه یکشنبه(۱شهریور۱۴۰۵) از سوی معاونت جامعه مدرسین حوزه در حسینیه امام خامنه‌ای قم برگزار شد، با اشاره به مجاهدت‌ها و ایستادگی آزادگان سرافراز در دوران اسارت، اظهار کرد: مجاهدت‌های آزادگان در سال‌های اسارت در زندان‌های رژیم بعث عراق، برگ زرینی در تاریخ اسلام، تشیع و انقلاب اسلامی به شمار می‌رود و این عزیزان با تحمل سختی‌ها، شکنجه‌ها و آزارهای دشمن، عزت و سربلندی ملت ایران را به نمایش گذاشتند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تجلیل از صبر، استقامت و روحیه مقاومت آزادگان افزود: آزادگان سرافراز، مفسران واقعی صبر، استقامت و ایستادگی هستند؛ چرا که در یکی از سخت‌ترین مقاطع تاریخ معاصر، با وجود تحمل شرایط طاقت‌فرسا و فشارهای جسمی و روحی، از آرمان‌ها، اعتقادات دینی و هویت انقلابی خود دست نکشیدند و با مقاومت در برابر دشمن، موجب افتخار و عزت ایران اسلامی شدند.

ایستادگی آزادگان در برابر شکنجه‌های رژیم بعث

آیت‌الله طبسی با اشاره به شرایط دشوار دوران اسارت آزادگان خاطرنشان کرد: این عزیزان سال‌های سختی را در اسارت رژیم بعث سپری کردند، اما در همان شرایط دشوار، دین، اعتقادات و دلبستگی خود به اسلام، امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی را حفظ کردند و اجازه ندادند فشارهای دشمن خللی در ایمان و باورهای آنان ایجاد کند.

وی ادامه داد: آزادگان با استقامت و پایداری خود، در حقیقت از عزت و آبروی ملت ایران در برابر دشمن بعثی دفاع کردند. آنان نشان دادند که اسارت جسم نمی‌تواند روح انسان مؤمن و مقاوم را به اسارت درآورد و ایمان، اعتقاد و روحیه ایستادگی می‌تواند در سخت‌ترین شرایط نیز حفظ شود.

جنایات رژیم بعث علیه شیعیان عراق

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همچنین با اشاره به جنایات گسترده رژیم بعث عراق علیه شیعیان گفت: رژیم بعث تنها با رزمندگان و اسرای ایرانی رفتار جنایتکارانه نداشت، بلکه شیعیان عراق نیز سال‌ها تحت شدیدترین فشارها، سرکوب‌ها و برخوردهای خشونت‌آمیز این رژیم قرار داشتند.

وی با اشاره به سرکوب انتفاضه شیعیان عراق افزود: بر اساس اسناد و گزارش‌های موجود، در جریان سرکوب انتفاضه شیعیان، شمار زیادی از مردم به دست رژیم صدام به شهادت رسیدند. شکنجه، اعدام و به شهادت رساندن جمع زیادی از علما و شخصیت‌های دینی نیز بخش دیگری از کارنامه سیاه رژیم بعث و جنایات صدام علیه مردم عراق بود.

آیت‌الله طبسی تأکید کرد: بررسی این جنایات و بازخوانی ابعاد مختلف آن، برای شناخت ماهیت رژیم بعث و تبیین مقاومت ملت‌های ایران و عراق در برابر این رژیم ضروری است و باید ابعاد این جنایات برای نسل‌های آینده بازگو شود.

خاطرات آزادگان؛ اسنادی ارزشمند برای تاریخ

وی با تأکید بر ضرورت ثبت و انتشار خاطرات آزادگان سرافراز اظهار کرد: آزادگان باید خاطرات دوران اسارت خود را به‌صورت دقیق و مستند ثبت و برای نسل‌های آینده بازگو کنند. این خاطرات صرفاً خاطرات شخصی نیست، بلکه بخشی از تاریخ معاصر ایران و اسناد مهمی از مقاومت ملت ایران در برابر دشمن به شمار می‌رود.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: نسل‌های آینده باید بدانند که آزادگان در دوران اسارت چه شرایطی را تحمل کردند، چگونه در برابر شکنجه و فشارهای دشمن ایستادند و چگونه ایمان و اعتقادات خود را حفظ کردند. ثبت این خاطرات می‌تواند از تحریف تاریخ جلوگیری کرده و واقعیت‌های دوران دفاع مقدس و سال‌های اسارت را به نسل‌های آینده منتقل کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: خاطرات آزادگان باید با دقت، امانت و جزئیات ثبت شود؛ چرا که هر خاطره، بخشی از یک واقعیت تاریخی است و مجموعه این روایت‌ها می‌تواند تصویر روشنی از مظلومیت ملت ایران و در عین حال عظمت روحیه مقاومت و ایمان آزادگان ارائه دهد.

دعا و تضرع؛ از مهم‌ترین ابزارهای مؤمنان در برابر دشمنان

آیت‌الله طبسی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت دعا و توسل اظهار کرد: امروز نیز دعای مؤمنان برای دفع شر دشمنان اهمیت فراوانی دارد و مؤمنان باید در کنار سایر وظایف و مسئولیت‌های خود، از سلاح دعا و تضرع نیز غافل نشوند.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری نماز استغاثه و دعا برای حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران و سلامتی رهبر معظم انقلاب افزود: نماز استغاثه، دعا و توسل برای حفظ انقلاب اسلامی، صیانت از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و سلامتی مقام معظم رهبری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و جامعه مؤمنان باید این ظرفیت معنوی را جدی بگیرد.

«سلاح دعا» در برابر تهدیدها و دشمنی‌ها

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تأکید بر نقش دعا در فرهنگ دینی تصریح کرد: یکی از سلاح‌های ما دعاست؛ «لا یملک إلّا الدعاء». ما سلاح دعا را داریم، سلاح تضرع را داریم و سلاح بکاء و گریه در پیشگاه خداوند را نیز داریم.

وی افزود: مؤمن در شرایط سخت نباید از رحمت و نصرت الهی ناامید شود، بلکه باید با دعا، تضرع، توکل و توسل، ارتباط خود را با خداوند متعال تقویت کند. همان‌گونه که آزادگان در دوران اسارت با اتکا به ایمان و اعتقادات خود در برابر فشارهای دشمن ایستادند، امروز نیز جامعه اسلامی می‌تواند با تقویت ایمان، وحدت، دعا و توکل بر خداوند، در برابر تهدیدها و دشمنی‌ها ایستادگی کند.

آیت‌الله طبسی در پایان، با تجلیل دوباره از مقام و جایگاه آزادگان سرافراز، بر ضرورت پاسداشت مجاهدت‌های آنان و انتقال تجربیات و خاطرات این قهرمانان به نسل‌های آینده تأکید کرد و گفت: آزادگان، سرمایه‌های ارزشمند انقلاب اسلامی و شاهدان زنده تاریخ مقاومت ملت ایران هستند و روایت زندگی و ایستادگی آنان باید برای همیشه در حافظه تاریخی کشور ماندگار بماند.

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