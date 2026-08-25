خدمت به مردم باید با نیت الهی و در مسیر رضایت خداوند باشد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سیدمحمد سعیدی در جمع خادمان و دست‌اندرکاران خدمت رسانی به زائران آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها در ایام پایانی ماه صفر، با تأکید بر اهمیت نیت در انجام امور، اظهار داشت: در روایات عوامل گوناگونی برای ورود انسان به بهشت بیان شده که یکی از آنها داشتن نیت نیک و خالص است.

تولیت حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها در هدایت بندگان به سوی رضوان الهی، افزود: کسانی که در این آستان مقدس خدمت می‌کنند و همچنین خیرانی که در این مسیر مشارکت دارند، به برکت حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها زمینه‌ای برای جلب رضایت و خشنودی خداوند فراهم می‌کنند.

وی ضمن قدردانی از خدمات خادمان و خیران در ایام محرم و صفر و اربعین حسینی، خاطرنشان کرد: خدماتی که در موکب‌های آستان مقدس و دیگر موکب‌ها ارائه می‌شود، باید با سه نگاه همراه باشد؛ نخست انجام وظیفه در چارچوب مأموریت محول‌شده، دوم استفاده از تجارب سال‌های گذشته و سوم ثبت و بهره‌گیری از تجربه‌های جدید برای خدمت‌رسانی بهتر در سال‌های آینده.

آیت‌الله سعیدی با اشاره به ارزش نیت در اعمال انسان، تصریح کرد: خادمان باید توجه داشته باشند که خدمت آنان صرفاً برای جلب رضایت مسئول، تشویق دیگران یا خوشحال کردن زائر نباشد، بلکه هدف اصلی باید جلب رضایت خداوند متعال باشد.

وی ادامه داد: اگر انسان کاری را برای رضای مردم انجام دهد، ممکن است با کوچک‌ترین بی‌توجهی یا تشکر نکردن آنان ناراحت شود؛ اما کسی که عمل خود را برای خدا انجام می‌دهد، انتظار پاداش و تشکر از مردم ندارد.

تولیت حرم با استناد به آیات قرآن کریم درباره اخلاص خاندان پیامبر(ص)، بیان کرد: در سوره «هل أتی» تصریح شده است که اهل‌بیت علیهم‌السلام اطعام مسکین، یتیم و اسیر را تنها برای رضای خداوند انجام دادند و از آنان پاداش و تشکری نمی‌خواستند. این الگو باید در خدمت‌رسانی خادمان نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی تأکید کرد: اگر مسئول یا فرد دیگری از خادم کاری بخواهد که برخلاف رضایت خداوند باشد، نباید آن کار انجام شود؛ چراکه معیار اصلی در خدمت، رضایت خداوند و عمل در چارچوب احکام الهی و قوانین است.

آیت‌الله سعیدی در ادامه با اشاره به فرمایش امام رضا علیه‌السلام درباره یاری‌کنندگان امام حسین علیه‌السلام، گفت: کسانی که آرزو دارند در رکاب حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام بودند و به فوز عظیم شهادت می‌رسیدند، می‌توانند با نیت خالص و عمل صالح در مسیر آن حضرت گام بردارند.

وی با بیان اینکه عاشورا یک جریان ماندگار تاریخی است، افزود: همان‌گونه که راه امام حسین علیه‌السلام همچنان ادامه دارد، جریان مقابل و راه یزیدیان نیز در اشکال مختلف وجود دارد؛ بنابراین انسان باید با عمل خود نشان دهد که در جبهه حق قرار دارد.

امام جمعه قم خاطرنشان کرد: هر فردی در هر جایگاهی که قرار دارد، می‌تواند در مسیر خدمت به اسلام و اهل‌بیت علیهم‌السلام نقش‌آفرینی کند؛ چه در عرصه اقتصادی و امور خیر، چه در حوزه فرهنگی و اجتماعی و چه در خدمت‌رسانی به زائران و برپایی مجالس اهل‌بیت علیهم‌السلام.

آیت‌الله سعیدی در پایان اظهار کرد: خادمان و خدمتگزارانی که با نیت خالص و عمل صالح در مسیر خدمت به اهل‌بیت علیهم‌السلام گام برمی‌دارند، به فضل الهی با حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام و یاران آن حضرت محشور خواهند شد.

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