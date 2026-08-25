آیین غبارروبی حرم مطهر بانوی کرامت با حضور خبرنگاران قم + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم تکریم از خبرنگاران و عکاسان استان قم، امروز یکشنبه در فضایی صمیمی و معنوی در شبستان حضرت زهرا سلاماللهعلیها حرم مطهر برگزار شد؛ مراسمی که در کنار تجلیل از تلاشگران عرصه خبر و تصویر، با عطر و حالوهوای معنوی حرم مطهر همراه بود.
این مراسم با حضور جمعی از خبرنگاران، عکاسان و اصحاب رسانه استان قم برگزار شد و سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی ماندگاری، مداحی حسن شالبافان و آیین غبارروبی ضریح شبستان حضرت زهرا سلاماللهعلیها، بخشهایی از این برنامه را تشکیل داد.
فضای مراسم از همان ابتدا حالوهوایی متفاوت داشت؛ اصحاب رسانه که معمولاً پشت دوربینها و در میان هیاهوی خبر، روایتگر لحظههای مختلف هستند، اینبار خود در قاب یک مراسم معنوی قرار گرفتند؛ دوربینها و قلمها برای لحظاتی از ثبت و روایت حوادث روز فاصله گرفت و فضای شبستان، رنگی از آرامش و زیارت به خود گرفت.
در ادامه، حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی ماندگاری با اشاره به جایگاه و رسالت خبرنگاران، بر اهمیت صداقت در انتشار اخبار و مسئولیت اصحاب رسانه در روایت واقعیتها تأکید کرد و خبرنگاران را به دقت در دریافت، بررسی و انتشار اخبار فراخواند.
پس از سخنرانی، مداحی حاج حسن شالبافان فضای شبستان حضرت زهرا سلاماللهعلیها را معنویتر کرد و حاضران دقایقی را با ذکر و مدیحهسرایی اهلبیت علیهمالسلام همراه شدند.
یکی از بخشهای ویژه این مراسم، آیین غبارروبی ضریح شبستان حضرت زهرا سلاماللهعلیها بود؛ لحظهای که حالوهوای مراسم را از یک برنامه رسمی به فضایی آمیخته با معنویت و ارادت تبدیل کرد و خبرنگاران و عکاسان حاضر، خود شاهد و روایتگر این لحظات بودند.
این مراسم فرصتی بود تا اصحاب رسانه استان قم، در فضایی متفاوت از محیط معمول کاری، در جوار بانوی کرامت حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها گرد هم آیند و روز خبرنگار را با حالوهوایی معنوی و متفاوت گرامی بدارند.
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