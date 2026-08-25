به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ماندگاری شب گذشته در محفل انس با قرآن کریم که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر برگزار شد، با اشاره به سالروز ازدواج حضرت رسول اکرم(ص) و حضرت خدیجه کبری(س)، بر ضرورت ترویج فرهنگ ازدواج آسان و بازگشت به معیارهای قرآنی در انتخاب همسر تأکید کرد و گفت: احیای ازدواج به‌عنوان یکی از معروف‌های مهم جامعه، نیازمند کاهش تجملات، تسهیل شرایط و توجه به حیا، طهارت، لیاقت و دیانت است.

ماندگاری در این محفل، با تلاوت و تبیین آیاتی از سوره مبارکه قصص، به داستان ازدواج حضرت موسی(ع) با یکی از دختران حضرت شعیب(ع) اشاره کرد و اظهار داشت: قرآن کریم برای مسئله ازدواج الگوهای روشنی ارائه کرده و در این داستان می‌توان اصول مهمی را برای انتخاب همسر و تشکیل خانواده استخراج کرد.

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه یکی از آسیب‌های امروز جامعه، بالا رفتن سن ازدواج است، افزود: جوانان سال‌ها نیازمند ازدواج هستند، اما ازدواج در سنین بالاتر اتفاق می‌افتد و این تأخیر می‌تواند آسیب‌های فردی و اجتماعی به دنبال داشته باشد؛ بنابراین باید زمینه ازدواج جوانان را فراهم و موانع آن را برطرف کرد.

وی افزایش هزینه‌های ازدواج و تعدد مراسم‌ها را از دیگر موانع پیش روی جوانان دانست و تصریح کرد: در سیره پیامبر اکرم(ص) و حضرت خدیجه(س) چنین تشریفات و تعدد مراسم‌هایی وجود نداشت و بسیاری از هزینه‌ها و تشریفات امروزی ساخته فرهنگ خود ماست؛ بنابراین باید با ساده‌سازی ازدواج، امکان آغاز زندگی مشترک را برای جوانان فراهم کنیم.

ماندگاری ادامه داد: ازدواج نباید به مراسم‌های متعدد و پرهزینه تبدیل شود؛ دختر و پسر و خانواده‌ها پس از شناخت و انتخاب صحیح می‌توانند با یک عقد ساده زندگی خود را آغاز کنند و در ادامه با تلاش و همراهی، زندگی را رونق دهند.

وی با اشاره به آیات ۲۴ تا ۲۷ سوره قصص، داستان حضرت موسی(ع) را الگویی برای طهارت، حیا، توکل و انتخاب صحیح در ازدواج دانست و گفت: حضرت موسی(ع) هنگامی که دید دو دختر برای آب آوردن با مشکل مواجه هستند، به آنان کمک کرد، اما ارتباطی خارج از چارچوب حیا و عفت برقرار نکرد. پس از آن نیز دختران حضرت شعیب(ع) با حفظ حیا، موضوع را با پدر خود مطرح کردند.

کارشناس دینی حرم مطهر خاطرنشان کرد: در این داستان، هم پاکی و طهارت حضرت موسی(ع) دیده می‌شود و هم حیا و عفت دختران حضرت شعیب(ع)؛ بنابراین در انتخاب همسر باید این معیارها مورد توجه قرار گیرد و روابط پیش از ازدواج نیز در چارچوب صحیح و شرعی باشد.

ماندگاری توکل و توسل را از دیگر اصول مهم در مسیر ازدواج دانست و بیان کرد: انسان باید تلاش خود را انجام دهد، اما خیر و مصلحت نهایی را به خداوند بسپارد؛ چراکه انسان نمی‌داند کدام همسر، شغل یا شرایط زندگی در نهایت برای او خیر بیشتری دارد.

وی همچنین با انتقاد از برخی رسوم نادرست در ازدواج، تأکید کرد: در انتخاب همسر نباید مسئله بزرگ‌تر یا کوچک‌تر بودن فرزندان مانع ازدواج آنان شود. خانواده‌ها باید زمینه انتخاب را برای فرزندان خود فراهم کنند و ضمن ارائه مشورت و روشنگری، اختیار انتخاب را به دختر و پسر بسپارند.

ماندگاری افزود: نقش پدر و مادر در ازدواج، اجبار کردن فرزند نیست، بلکه آگاهی‌بخشی و روشنگری است. اگر خانواده نسبت به انتخاب فرزند خود نگرانی دارد، باید دلایل و ملاحظات خود را بیان کند، اما اصل انتخاب باید با رعایت عقل، شرع و رضایت دختر و پسر انجام شود.

وی همچنین بر سبک بودن مهریه و متناسب بودن آن با توانایی زوج تأکید کرد و گفت: مهریه باید به گونه‌ای باشد که مرد بتواند با صداقت آن را پرداخت کند و نباید به عاملی برای ایجاد فشار و مشکلات سنگین در زندگی مشترک تبدیل شود.

این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه سه معیار اصلی برای انتخاب همسر را طهارت، لیاقت و دیانت عنوان کرد و اظهار داشت: اگر این سه معیار در انتخاب همسر مورد توجه قرار گیرد و خانواده‌ها نیز در مسیر آسان‌سازی ازدواج گام بردارند، بسیاری از موانع موجود برطرف خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ حیا و عفاف و نقش خانواده‌ها در این زمینه، بر ضرورت آسان‌سازی، تسهیل و فرهنگ‌سازی برای ازدواج جوانان تأکید کرد و این موضوع را از ضرورت‌های مهم فرهنگی و اجتماعی جامعه دانست.

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