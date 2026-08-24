به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدعلی امانی، دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی در مراسم بیستوهشتمین سالگرد شهادت شهید سیداسدالله لاجوردی، با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای امنیت و شهدای جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: شهید لاجوردی را نباید تنها با عنوانهای مدیریتی و مسئولیتهایش معرفی کرد، چراکه او یک «تراز» بود.
وی افزود: شهید لاجوردی مسئول بود اما مسئولیتزده نبود، قدرت داشت اما قدرتزده نبود، قاطع بود اما قاطعیت را برای خود نمیخواست و سادهزیست بود اما سادهاندیش نبود. مهمتر از همه، میان گفتار و عمل او فاصلهای وجود نداشت.
امانی با بیان اینکه شهید لاجوردی برای یک دوره تاریخی نیست، بلکه متعلق به یک مکتب است، گفت: شهید فقط برای گریه کردن و برگزاری مراسم نیست؛ شهید پیام، معیار و مطالبه دارد و از ما میخواهد درباره مسئولیت، عدالت، مدیریت، مبارزه با فساد، بیتالمال و انجام تکلیف دوباره بیندیشیم.
قاطعیت همراه با بصیرت
دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی، قاطعیت را یکی از برجستهترین ویژگیهای شهید لاجوردی دانست و تصریح کرد: قاطعیت به معنای تندی یا خشونت نیست؛ بلکه یعنی وقتی حقیقت را شناختیم، در تصمیمگیری دچار تزلزل نشویم و هنگام پذیرش مسئولیت، از هزینههای آن فرار نکنیم.
وی با اشاره به مبارزه شهید لاجوردی با جریان نفاق در دهه ۶۰، افزود: او در برابر تهدیدهای امنیتی آن دوران ایستاد و با شناخت عمیق از جریانهای معاند، برای مقابله با آنها تصمیمهای دشوار گرفت.
امانی همچنین بصیرت و جریانشناسی را از دیگر ویژگیهای شهید لاجوردی برشمرد و گفت: او تنها با ظاهر مسائل مواجه نمیشد، بلکه تلاش میکرد ریشهها و پشتصحنه جریانها را بشناسد و میان اختلاف نظر، رقابت سیاسی، انحراف و تهدید تمایز قائل شود.
مکتب سلیمانی در امتداد مکتب لاجوردی
امانی با اشاره به شباهتهای عملکرد شهید لاجوردی و شهید سلیمانی در دو مقطع تاریخی، گفت: «حقیر اعتقاد دارم شهید لاجوردی و شهید سلیمانی دو قهرمان امنیت در دو مقطع تاریخی بودند.»
وی افزود: شهید سلیمانی در دهه ۹۰ در برابر داعش و جریان تروریستی تکفیری ایستاد و در شکلگیری و هدایت جبهه مقابله با داعش نقشی برجسته داشت؛ در مقابل، شهید لاجوردی در دهه ۶۰، زمانی که جمهوری اسلامی نظامی نوپا بود، در یکی از سختترین سنگرهای امنیتی و قضایی کشور در برابر موج ترور و اقدامات
مسلحانه منافقین و گروهکهای معاند ایستادگی کرد. دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی با بیان اینکه این دو شهید در دو میدان متفاوت اما با یک منطق مشترک عمل کردند، اظهار کرد: هر دو در مقطعی وارد میدان شدند که امنیت کشور با تهدیدهای جدی مواجه بود و امنیت را نه با شعار، بلکه با شناخت تهدید، سازماندهی، شجاعت و اقدام مؤثر دنبال کردند.
به گفته امانی، اگر شهید سلیمانی را قهرمان امنیت منطقهای در برابر داعش بدانیم، شهید لاجوردی نیز از چهرههای برجسته مقابله با تروریسم و ناامنی سازمانیافته در سالهای نخست انقلاب بود؛ دو مرد از دو نسل و دو میدان، اما با یک منطق مشترک در شناخت تهدید، شجاعت، تصمیمگیری و ایستادگی تا پایان.
وی تأکید کرد: امنیت محصول یک مقطع یا یک فرد نیست، بلکه حاصل استمرار مردانی است که تهدید زمانه خود را میشناسند و مسئولیت و هزینه مقابله با آن را میپذیرند؛ شهید لاجوردی نیز این هزینه را در دهه ۶۰ پرداخت.
بیتالمال؛ خط قرمز شهید لاجوردی
وی با اشاره به حساسیت ویژه شهید لاجوردی نسبت به بیتالمال اظهار کرد: از نگاه او بیتالمال پول بیصاحب نبود، بلکه حق مردم بود و مسئولان باید خود را در برابر آن امانتدار بدانند.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی تأکید کرد: پاکدستی فقط به معنای آلوده نشدن دست به مال حرام نیست؛ بلکه حتی استفاده نکردن از امکانات عمومی بیش از حق، بخشی از پاکدستی است. امروز نیز بیش از هر زمان دیگری به احیای فرهنگ امانتداری، قناعت و مسئولیتپذیری نیاز داریم.
مدیریت؛ تکلیف، نه امتیاز
امانی با بیان اینکه در مکتب شهید لاجوردی، مسئولیت عنوان نبود بلکه سنگر و مدیریت و امتیاز ویژه نبود بلکه تکلیف بود، خاطرنشان کرد: معیار ارزیابی مدیران نباید تعداد جلسات و گزارشها باشد، بلکه باید دید چه تعداد مسئله حل و چه تعداد گره از مشکلات مردم باز شده است.
وی سادهزیستی را نیز یکی از اصول مدیریتی شهید لاجوردی دانست و گفت: سادهزیستی فقط به لباس و سبک زندگی محدود نمیشود؛ بلکه یعنی کمتر برای خود خواستن و بیشتر برای مردم خواستن.
شهید لاجوردی؛ الگویی برای نسل جوان
دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی با تأکید بر ضرورت معرفی واقعی شهدا به نسل جوان اظهار کرد: جوان امروز بیش از هر چیز به الگو نیاز دارد و برای معرفی شهدا باید نشان داد آنان چه مسئلهای را حل کردند، چگونه تصمیم گرفتند، چگونه با قدرت برخورد کردند و چگونه با بیتالمال رفتار کردند.
امانی در پایان گفت: تجلیل واقعی از شهید لاجوردی این است که اگر او قاطع بود، ما نیز در تصمیمهای ضروری تردید نکنیم؛ اگر پاکدست بود، در برابر فساد بیتفاوت نباشیم؛ اگر سادهزیست بود، تجمل را ارزش ندانیم و اگر اهل کار بود، کمکاری را توجیه نکنیم.
وی تأکید کرد: شهید لاجوردی را نباید فقط تکریم کرد؛ باید او را فهمید، از او الگو گرفت و مکتب او را در میدان عمل ادامه داد.
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