به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین سیدمحمدحسن ابوترابیفرد، امام جمعه موقت تهران شامگاه یکشنبه، 1 شهریور 1405 در اجتماع مردمی میدان شهدای ذهاب رشت، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: ملت ایران در مقطع کنونی انقلاب اسلامی با رویدادی عظیم در عرصههای فرهنگی، سیاسی و نظامی مواجه است؛ رویدادی که عظمت انقلاب اسلامی و قدرت ملت ایران را در برابر مستکبران عالم به نمایش گذاشت.
وی با اشاره به ابعاد جهانی تحولات اخیر افزود: امروز به واسطه این قدرت و اقتدار، ظرفیتهای گوناگون فرهنگی، سیاسی و نظامی انقلاب اسلامی در برابر دیدگان جهانیان آشکار شده و پرده از چهره واقعی و سیاه تبهکاران عالم کنار رفته است.
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه کمتر تحلیلگر و سیاستمداری تصور میکرد آمریکا با طراحی مدون و برنامهریزیشده و با بهرهگیری از همه ظرفیتهای خود در برابر ملت ایران صفآرایی کند، گفت: دشمن با تمام توان وارد میدان شد تا اراده ملت ایران را درهم بشکند، اما در نهایت با شکست تلخی مواجه شد و نتوانست به اهداف خود دست یابد.
ابوترابیفرد با اشاره به شهادت قائد امت و فرماندهان مقتدر نظامی تصریح کرد: پس از این شهادتها، جلوهای تازه از عظمت، قدرت، عزت و انسجام ملت ایران در برابر جهانیان نمایان شد؛ حقیقتی که نشان داد ریشه اقتدار ملت ایران را باید در فرهنگ اصیل ایرانی و اندیشه توحیدی اسلام ناب محمدی(ص) جستوجو کرد.
وی رجعت و بازگشت به دین را یکی از مهمترین عوامل قدرتآفرین برای ملتها دانست و بیان کرد: بازگشت به اسلام، ایستادگی در برابر استبداد داخلی و مقاومت در برابر استکبار جهانی، دو درس بزرگ و ماندگاری است که ملت ایران از رهبر کبیر انقلاب اسلامی فرا گرفت.
امام جمعه موقت تهران ادامه داد: ملت ایران با تأسی از این مکتب و سیره نورانی، امروز به جایگاهی رسیده است که بسیاری از آزادیخواهان جهان با الهام از آن، به هویت اصیل خویش بازگشتهاند و راه مقابله با سلطهگری و زورگویی قدرتهای استکباری را در پیش گرفتهاند.
وی با اشاره به پیامدها و دستاوردهای جنگ رمضان گفت: این مسیر با رهبری حکیمانه امام خمینی(ره) آغاز شد و در طول بیش از چهار دهه، با رهبری قائد شهید و مجاهدت ملت ایران تداوم یافت و جنگ رمضان بار دیگر به جهانیان نشان داد که تمسک به ریسمان توحیدی اسلام و بهرهمندی از اندیشههای بلند دینی، زمینهساز قدرت، عزت و اقتدار ملت ایران است.
ابوترابیفرد خاطرنشان کرد: تمام این دستاوردها در سایه پیروی از رهبری و فرماندهی مدیری مدبر و شجاع و همچنین ایستادگی و وفاداری ملتی رقم خورده است که در کنار رهبر خود ایستاد و دشمن را در موضع ضعف و استیصال قرار داد.
وی با بیان اینکه قدرت ملی در دنیای امروز ریشه در علم، دانش و فناوری دارد، اظهار کرد: بهرهمندی از این ظرفیتها در سایه وحدت و انسجام قوای سهگانه، همراهی دولت و نیروهای مسلح و حرکت هماهنگ همه ارکان کشور تحت زعامت رهبر معظم انقلاب اسلامی امکانپذیر خواهد بود.
امام جمعه موقت تهران با تأکید بر ضرورت دستیابی به رشد و پیشرفت اقتصادی افزود: تثبیت پیروزیها و گسترش اقتدار جمهوری اسلامی ایران نیازمند تقویت بنیانهای اقتصادی کشور است و مدیریت هوشمندانه ایران در آبراه راهبردی تنگه هرمز، در کنار برخورداری از قدرت دفاعی بازدارنده، میتواند نقش مهمی در تأمین امنیت منطقه و حفظ امنیت ملتهای آزاده ایفا کند.
وی قدرت دفاعی بازدارنده را یکی از مؤلفههای مهم تأمین امنیت و اقتدار اقتصادی کشور دانست و گفت: هر اندازه قدرت ملی ایران در عرصههای علمی، اقتصادی، دفاعی و مدیریتی افزایش یابد، زمینه برای تأمین منافع ملی، حفظ امنیت منطقه و گسترش نقشآفرینی جمهوری اسلامی در معادلات بینالمللی بیش از پیش فراهم خواهد شد.
ابوترابیفرد با اشاره به آنچه فروپاشی قدرت پوشالی دشمن خواند، اظهار کرد: رژیم صهیونیستی بدون حمایتهای همهجانبه آمریکا، حتی یک روز نیز قادر به ادامه حیات خود نخواهد بود و این وابستگی، یکی از نشانههای آشکار ضعف و شکنندگی این رژیم است.
وی افزود: با عبور از این برهه حساس، شاهد شکلگیری فصل و تاریخ جدیدی در منطقه خواهیم بود؛ تاریخی که در آن نقش ملتهای مسلمان در مدیریت و تعیین سرنوشت منطقه بیش از گذشته نمایان خواهد شد.
امام جمعه موقت تهران با تأکید بر نقش جمهوری اسلامی ایران در تحولات آینده منطقه گفت: مدیریت نوین منطقه با حضور و نقشآفرینی ملتهای مسلمان و در پرتو مقاومت و ایستادگی، میتواند زمینهساز شکلگیری تمدن نوین اسلامی و تحقق آرمانهای بزرگ امت اسلامی باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این ایستادگی و مقاومت، راهگشای پیروزی و اقتدار ملتهای آزاده و سرافراز جهان اسلام است و ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت، دانش، توان دفاعی و پیروی از رهبری، مسیر عزت و پیشرفت خود را با قدرت ادامه خواهد داد.
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