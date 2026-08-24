دشمن به دنبال ایجاد شکاف میان مردم و دولت است/ رمز سربلندی جامعه اسلامی، ایمان به خدا و وحدت است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش و رئیس ستاد بزرگداشت دولتمردان شهید امروز دوشنبه، ۲ شهریور ۱۴۰۵ در مراسم بزرگداشت دولتمردان شهید که در تالار مرکزی رشت برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره دولتمردان شهید به‌ویژه شهیدان رجایی، باهنر و رئیسی اظهار کرد: این شهیدان به واسطه خدمات ارزشمند و صادقانه خود، به‌عنوان اسوه نظام اجرایی و نظام تعلیم و تربیت شناخته می‌شوند.

وی هفته دولت را فرصتی مغتنم برای قدردانی از خدمات دولتمردان دانست و افزود: باید عملکرد خود را در تراز مدیران نظام جمهوری اسلامی، به‌ویژه دولتمردان شهید، بسنجیم و ویژگی‌های شخصیتی و سیره مدیریتی آنان را برای جامعه تبیین کنیم.

وزیر آموزش و پرورش همچنین از خدمات استاندار گیلان، مدیران دستگاه‌های اجرایی و نیروهای نظامی و انتظامی قدردانی کرد و گفت: مجموعه مدیران و نیروهای مختلف در گیلان نمونه‌ای از وحدت و همدلی را رقم زده‌اند.

کاظمی با اشاره به شرایط سختی که کشور پشت سر گذاشته است، افزود: دولت برای ارائه خدمات شایسته به مردم، نهایت تلاش خود را به کار گرفته است.

وی با اشاره به تشکیل ستاد بزرگداشت دولتمردان شهید با ابتکار شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، بیان کرد: دشمن در جنگ شناختی به دنبال تحت تأثیر قرار دادن اذهان مردم، به‌ویژه جوانان و نوجوانان، و ایجاد شکاف میان مردم و دولت است.

رئیس ستاد بزرگداشت دولتمردان شهید ادامه داد: دشمن در مقطعی تلاش کرد روحانیت را که از پیشتازترین و انقلابی‌ترین اقشار جامعه و از گروه‌هایی است که شهدای بسیاری تقدیم کرده، از مردم جدا کند، اما موفق نشد و امروز تلاش می‌کند میان دولت و مردم فاصله ایجاد کند.



وی با تأکید بر ضرورت تبیین خدمات دولت در عرصه‌های مختلف، اظهار کرد: اگر نسبت شهدا را در اقشار مختلف بررسی کنیم، شهدای دولت پس از روحانیت از بیشترین سهم برخوردارند. دشمنان یک هیئت دولت کامل را به شهادت رساندند و حدود ۱۳ هزار دولتمرد شهید، شامل ۱۹ وزیر کابینه و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی، استانداران، فرمانداران و بخشداران داریم.

کاظمی با اشاره به جایگاه گیلان در تاریخ انقلاب و دفاع از کشور، این استان را از پرافتخارترین استان‌های ایران دانست و گفت: گیلان در عرصه‌های جنگ، جهاد، شهادت، دلاورمردی و دفاع از مرزهای جغرافیایی و اعتقادی ایران پیشتاز بوده است.

وی افزود: شهید میرزا کوچک جنگلی نمونه بارز وطن‌دوستی و بیگانه‌ستیزی مردم گیلان است و در دوران دفاع مقدس نیز شاهد نقش‌آفرینی فرماندهان شهید گیلانی بوده‌ایم.

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه دشمن در قالب جنگ شناختی اقدامات گسترده‌ای انجام می‌دهد، گفت: تبیین مکتب و سیره مدیریتی دولتمردان شهید یک ضرورت است و باید مظلومیت آنان را برای نسل امروز تبیین کنیم.

کاظمی ادامه داد: امروز رئیس‌جمهور، شهید زنده است و شجاعانه و مظلومانه در همه عرصه‌ها حضور دارد و پا به پای مردم حرکت می‌کند. رئیس‌جمهور با زندگی خالصانه، صادقانه و ساده‌زیستانه به مردم خدمت می‌کند و عملکرد مدیران می‌تواند در خنثی کردن هجمه دشمن مؤثر باشد.

وی با بیان اینکه مدیران باید زندگی و عملکرد خود را در تراز دولتمردان شهید تنظیم کنند، تصریح کرد: باید مکتب و سیره مدیریتی دولتمردان شهید را تمرین و الگوهای مدیریتی آنان را به مردم و مسئولان معرفی کنیم.

رئیس ستاد بزرگداشت دولتمردان شهید با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی رهبر شهید، ایمان و اخلاص را نخستین ویژگی ایشان دانست و گفت: تجلی این ایمان و اخلاص در آرامش و اطمینان ایشان در بحران‌ها مشهود بود و این ویژگی از ارتباط عمیق و گسترده ایشان با خدا، نماز و قرآن نشأت می‌گرفت.

کاظمی افزود: سکاندار کشتی انقلاب در تلاطم سنگین سال گذشته، عزت و اقتدار کشور را به نمایش گذاشت و باید آرامش و اطمینان ایشان را الگوی خود قرار دهیم.

وی عدالت‌خواهی، عدالت‌محوری و استکبارستیزی را دومین ویژگی رهبر شهید عنوان کرد و گفت: رهبر شهید منادی عدالت و ظلم‌ستیزی بود و جبهه مقاومت نیز با همین رویکرد شکل گرفت و به جغرافیای ایران محدود نیست، بلکه امت اسلام را دربرمی‌گیرد.

وزیر آموزش و پرورش امیدآفرینی و امیدبخشی را از دیگر ویژگی‌های رهبر شهید دانست و اظهار کرد: در اوج بحران، ناامیدی و سردرگمی، رهبر شهید با اطمینان و امیدواری سخن می‌گفت و پیروزی ملت ایران را تضمین‌شده می‌دانست.

وی مردم‌داری و اتکا به مردم را چهارمین ویژگی رهبر شهید برشمرد و افزود: مردم مهم‌ترین و اساسی‌ترین مؤلفه پیروزی انقلاب اسلامی بوده‌اند و امروز نیز در تداوم این حرکت نقش دارند. میدان‌داری مردم گیلان و رشت در روزها و شب‌های اخیر بی‌نظیر بوده و از آنان قدردانی می‌کنیم.

کاظمی قدرت مردم را عامل گره‌گشایی از مشکلات کشور دانست و اضافه کرد: اراده ملت ایران توانسته است در برابر دشمنان ایستادگی کند.

وی همچنین رهبر شهید را پرچمدار وحدت دانست و خاطرنشان کرد: ایشان همواره همه مسئولان در دوره‌های مختلف را به وحدت توصیه می‌کرد. اگر وحدت نبود، کشور در حوادث سال گذشته با مشکلات بسیار جدی مواجه می‌شد.



وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه امروز مردم در کنار دولت ایستاده‌اند، گفت: ملت ایران در چهار عرصه بر دشمنان پیروز شده است که نخستین عرصه، جنگ نظامی بود.

کاظمی با قدردانی از نیروهای ارتش، سپاه، بسیج و نیروهای نظامی و انتظامی، اظهار کرد: این نیروها تا پای جان از کشور دفاع کردند.

وی میدان‌داری و تاب‌آوری مردم در برابر مشکلات ناشی از تحریم‌ها را دومین عرصه پیروزی دانست و افزود: عرصه سوم، خدمات دولت در بخش‌های مختلف است. هر کشوری در دنیا با چنین حوادثی ممکن بود حتی یک هفته دوام نیاورد، اما میدان‌داری دولتمردان به‌عنوان پشتیبانان اصلی میدان جنگ، بی‌نظیر بود و آنان توانستند شرایط را مدیریت کنند.

رئیس ستاد بزرگداشت دولتمردان شهید، عرصه دیپلماسی را چهارمین میدان پیروزی دانست و گفت: به اعتراف اندیشکده‌های غربی، شاهد شکست دشمن در عرصه دیپلماسی هستیم. این عرصه با تلاش رئیس مجلس و وزیر امور خارجه و در سایه رهنمودهای رهبر انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، دنبال شده است.

کاظمی در پایان با تأکید بر اینکه پیروزی نهایی در گرو وحدت در میدان، وحدت در خدمت، وحدت در خیابان و وحدت در دیپلماسی است، خاطرنشان کرد: دشمن به دنبال ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان است و نباید دانسته یا ندانسته در میدان دشمن بازی کنیم.

وی ایمان به خدا و اطاعت از رهبری را رمز سربلندی و موفقیت جامعه اسلامی دانست و گفت: در این دوران حساس باید راه شهدا، به‌ویژه شهدای مظلوم مدرسه میناب، را ادامه دهیم.

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