تکذیب بازداشت یکی از اعضای ستاد کل سازمان الحشد الشعبی

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ سازمان مبارزه با تروریسم عراق در بیانیه‌ای گزارش رسانه‌ها درباره بازداشت یکی از اعضای ستاد کل سازمان الحشد الشعبی را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، در این بیانیه تاکید شد که سازمان مبارزه با تروریسم عراق، یک نهاد حرفه‌ای و تخصصی است که مطابق احکام قضائی و با موافقت دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح عراق فعالیت می‌کند.

پیشتر برخی رسانه‌ها خبر دادند که نیروهای امنیتی عراق ابوجعفر الکعبی یکی از اعضای برجسته سازمان الحشد الشعبی عراق را در بغداد بازداشت کردند.