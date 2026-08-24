به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ هادی حق‌شناس، استاندار گیلان امروز دوشنبه، 2 شهریور 1405 در مراسم بزرگداشت دولتمردان شهید که در تالار مرکزی رشت برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای دانش‌آموز، اظهار کرد: تقدیم شهدا و جانبازان و تحمل سال‌های دشوار اسارت، بخشی از هزینه‌هایی است که مردم گیلان برای پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و ارزش‌های این سرزمین پرداخت کرده‌اند.

وی با اشاره به پیشینه مبارزاتی مردم گیلان و جایگاه میرزا کوچک‌خان جنگلی در تاریخ معاصر کشور افزود: نهضت جنگل یکی از جلوه‌های مهم مقاومت و آزادی‌خواهی در تاریخ این سرزمین است و رهبر معظم انقلاب نیز درباره شخصیت و مبارزات این روحانی مجاهد مطالب ارزشمندی بیان کرده‌اند.

استاندار گیلان نهضت جنگل را نمونه‌ای از آرمان‌خواهی و روحیه استقلال‌طلبی دانست که در ادامه تاریخ، در قالب گسترده‌تری در انقلاب اسلامی متبلور شد و گفت: گیلان همواره در مقاطع حساس تاریخ، نقش مؤثری در دفاع از هویت، استقلال و آرمان‌های ملت ایران ایفا کرده است.

حق‌شناس با اشاره به شخصیت‌های برجسته گیلان در دوران دفاع مقدس و عرصه مبارزه با تروریسم، بیان کرد: شهید املاکی نماد ایثار و سلحشوری و شهید حسین‌پور نماد فرماندهی، شجاعت و مبارزه با تروریسم و داعش است و چنین شخصیت‌هایی از سرمایه‌های ارزشمند معنوی و تاریخی گیلان به شمار می‌روند.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم راه شهدا تصریح کرد: استقلال و آزادگی امروز کشور به‌سادگی به دست نیامده و ملت ایران برای حفظ آن بهای سنگینی پرداخته است؛ خون شهدا تضمین‌کننده استقلال و تمامیت ارضی کشور بوده تا حتی یک وجب از خاک ایران در اختیار بیگانگان قرار نگیرد.

استاندار گیلان در ادامه با اشاره به شرایط دشوار کشور در یک سال گذشته، دولت چهاردهم را «دولتی مظلوم و مقتدر» توصیف کرد و افزود: کشور در این مدت با مجموعه‌ای از حوادث، فشارها و تهدیدها از جمله جنگ ۱۲ روزه، حوادث دی‌ماه، جنگ رمضان و تحریم‌های ظالمانه روبه‌رو بوده است.

حق‌شناس با بیان اینکه اداره کشور در چنین شرایطی نیازمند تدبیر، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری دقیق است، گفت:‎ دولتمردان باید با اتکا به ظرفیت‌های داخلی، استفاده از توان نخبگان و همراهی مردم، مسیر عبور از مشکلات و شرایط پیچیده کنونی را با موفقیت طی کنند.‎

وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره دولتمردان شهید تأکید کرد:‎ برگزاری آیین‌های بزرگداشت شهدا نباید صرفاً به یک برنامه مناسبتی محدود شود، بلکه این مراسم فرصتی برای بازخوانی سیره، منش و عملکرد شهیدان و الگوبرداری از روحیه خدمت‌گزاری، ایثار و مسئولیت‌پذیری آنان در عرصه مدیریت کشور است.‎

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