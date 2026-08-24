جنوب لبنان زیر آتش؛ دو نوجوان در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی شهید شدند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقام‌های لبنان از شهادت شدن دو جوان در حمله هوایی رژیم صهیونیستی خبر دادند. این حمله همزمان با ادامه حملات این رژیم به چندین شهر و روستای جنوب لبنان انجام شده است. این حملات از گلوله‌باران و بمباران تا تخریب خانه‌ها و آتش‌زدن زمین‌های کشاورزی را شامل شده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، این دو جوان بر اثر حمله یک پهپاد اسرائیلی به موتورسیکلتی که آنها سوار آن بودند، در منطقه «دوحه کفررمان» در جنوب لبنان کشته شدند.

این خبرگزاری اعلام کرد که نیروهای امدادی امروز دوشنبه موفق شدند پیکر دو نوجوان ۱۷ ساله به نام‌های «حسین شکرون» و «احمد رومانی» را پیدا کنند؛ هر دو ۱۷ ساله بودند.

این دو جوان اهل شهرک دیرالزهرانی بودند و از زمان هدف قرار گرفتن موتورسیکلتشان در روز یکشنبه، ارتباط با آنها قطع شده بود.

همزمان، نیروهای اسرائیلی به عملیات نظامی خود در مناطق مختلف جنوب لبنان ادامه می‌دهند.

این حملات شامل تخریب اموال و خانه‌ها نیز بوده است.

نیروهای صهیونیست مستقر در شهر «الخیام»، عملیات گسترده‌ای برای منفجر کردن خانه‌ها در بخش غربی این شهرک و در نزدیکی مدارس «المبرات» انجام دادند.

در پی این انفجارها، ستون‌هایی از دود در منطقه به آسمان برخاست و صدای انفجارهای پی‌درپی شنیده شد.

نیروهای صهیونیست همچنین در شهر الخیام، اقدام به آتش زدن زمین‌های کشاورزی و املاک کردند که در نتیجه آن، دامنه آتش‌سوزی در چندین نقطه از این شهر گسترش یافت.

خاک‌برداری و گلوله‌باران

همزمان، توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی، شهرک «المنصوری» را هدف قرار داد.

نیروهای صهیونیست همچنین عملیات خاک‌برداری و تخریب زمین‌ها را در شهرک «حولا» در استان نبطیه در جنوب لبنان انجام دادند.

این اقدامات رژیم صهیونیستی در حالی صورت می‌گیرد که میان لبنان و این رژیم، توافق آتش‌بس برقرار است. توافقی که با میانجیگری آمریکا در ۲۶ ژوئن گذشته به امضا رسید.

بر اساس این توافق، رژیم صهیونیستی باید به‌صورت تدریجی از جنوب لبنان عقب‌نشینی کند و در مقابل، ارتش لبنان در این مناطق مستقر شود و سلاح حزب‌الله نیز جمع‌آوری شود.

با این حال، حملات و عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان همچنان ادامه دارد.

بر اساس آمار رسمی لبنان، حملات اسرائیل که از ۲ مارس گذشته ادامه داشته، تاکنون به شهادت ۴۳۴۸ نفر و زخمی شدن ۱۲ هزار و ۳۰۷ نفر منجر شده است.

همچنین بیش از یک میلیون شهروند لبنانی از شهرها و روستاهای خود آواره شده‌اند.

در همین حال، رژیم صهیونیستی همچنان بخش‌هایی از جنوب لبنان را در اشغال خود دارد و از عقب‌نشینی از این مناطق خودداری می‌کند.

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