یوناما خواستار حمایت از معیشت جایگزین در بدخشان شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جورجت گانیون، سرپرست هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، در سفر به استان بدخشان بر ضرورت افزایش سرمایهگذاری برای ایجاد فرصتهای شغلی و معیشت جایگزین برای جوامع روستایی تأکید کرده است.
یوناما اعلام کرده است که گانیون در این سفر با مقامهای محلی طالبان، بزرگان قومی، نمایندگان جامعه مدنی و شماری از شهروندان دیدار و درباره وضعیت زندگی مردم، شرایط زنان و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی مواد مخدر گفتوگو کرده است.
سرپرست یوناما همچنین در شهر فیضآباد با شماری از زنان کارآفرین دیدار و از یک مرکز بازپروری معتادان که با حمایت سازمان ملل فعالیت میکند، بازدید کرده است.
گانیون تأکید کرده است که در مناطقی که اقتصاد مردم پس از ممنوعیت کشت خشخاش آسیب دیده، باید سرمایهگذاری بیشتری برای ایجاد مشاغل و منابع درآمد پایدار صورت گیرد.
مقامهای طالبان نیز پیشتر از کمبود حمایتهای بینالمللی برای کشاورزانی که کشت خشخاش را کنار گذاشتهاند، انتقاد کرده بودند.
عبدالسلام حنفی، معاون اداری نخستوزیر طالبان، گفته بود با وجود ممنوعیت کشت مواد مخدر، جامعه جهانی تاکنون همکاری قابلتوجهی برای توسعه کشت جایگزین و حمایت از معیشت کشاورزان افغانستان انجام نداده است.
اسکات اسمیت، رئیس بخش سیاسی یوناما، نیز پیشتر در دیدار با مقامهای اداره مبارزه با مواد مخدر طالبان بر ضرورت ادامه همکاریهای بینالمللی برای مقابله با مواد مخدر و حمایت از کشاورزان تأکید کرده بود.
سازمان ملل پیش از این هشدار داده است که کشاورزان در شمال افغانستان پس از ممنوعیت کشت خشخاش با کاهش شدید درآمد و دشواری در یافتن محصولات جایگزین روبهرو شدهاند.
به گفته این نهاد، ادامه فشار اقتصادی بر جوامع روستایی بدون ایجاد منابع درآمد جایگزین میتواند آسیبپذیری خانوادهها را افزایش دهد و ضرورت حمایت فوری از برنامههای اشتغال، کشاورزی جایگزین و معیشت پایدار را بیشتر کند.
....................
پایان پیام/
نظر شما