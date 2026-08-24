مراسم چهلم رهبر شهید با حضور مهاجران افغانستانی در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم چهلمین روز تشییع و تدفین آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای، رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران، با حضور جمعی از مهاجران افغانستانی مقیم خراسان رضوی در حسینیه هراتیهای مشهد برگزار شد.
این مراسم به ابتکار ستاد مردمی مهاجران افغانستانی مقیم خراسان رضوی برگزار شد و شماری از شخصیتهای فرهنگی، اجتماعی و مسئولان محلی در آن حضور داشتند.
عبدالرئوف توانا، مسئول کانون شهید توانا، حجتالاسلام سیدجواد وحیدی، مسئول بنیاد فرهنگی ـ اجتماعی افغانستانیهای مقیم ایران، و امیرالله شمقدری، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی، از جمله سخنرانان این مراسم بودند.
سخنرانان با گرامیداشت یاد آیتالله خامنهای، بر تبیین اندیشهها و دیدگاههای او، حفظ وحدت و انسجام میان مهاجران افغانستانی و تقویت پیوندهای فرهنگی و دینی میان مردم ایران و افغانستان تأکید کردند.
سیدجواد وحیدی نیز در سخنان خود به نقش آیتالله خامنهای در حمایت از جریان مقاومت و دیدگاههای او درباره مسائل جهان اسلام پرداخت.
امیرالله شمقدری نیز با اشاره به اشتراکات تاریخی، مذهبی و فرهنگی دو کشور، بر ضرورت تقویت روابط و پیوندهای اجتماعی میان مردم ایران و افغانستان تأکید کرد.
برگزاری این مراسم بخشی از برنامههای چهلم آیتالله خامنهای در مشهد بود که طی روزهای اخیر با حضور گروههای مختلف در این شهر برگزار شده است.
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