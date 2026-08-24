نیروهای مسلح یمن یک نفتکش بزرگ سعودی را هدف قرار دادند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای مسلح یمن امروز از هدف قرار دادن یک نفتکش سعودی در دریای سرخ خبر دادند. اقدامی که آن را در چارچوب معادله محاصره در برابر محاصره، اعلام کردند.

این نیروها همچنین هشدار دادند که در صورت هرگونه تشدید تنش با حملات قوی‌تر و شدیدتر و عملیات گسترده‌تر و بزرگ‌تر، پاسخ خواهند داد.

نیروهای یمنی در بیانیه‌ای اعلام کردند که نفتکش «امزان» متعلق به عربستان سعودی را در شمال دریای سرخ و در مقابل سواحل ینبع با یک موشک بالستیک هدف قرار داده‌اند.

در این بیانیه آمده که حمله دقیق و مستقیم بوده و موجب وقوع آتش‌سوزی در نفتکش شده است.

نیروهای یمنی همچنین افزودند که چند کشتی دیگر که در منطقه هدف قرار گرفتن نفتکش حضور داشتند، از محل دور شده‌اند.

حمله به تجمعات نظامی سعودی

نیروهای مسلح یمن همچنین از اجرای دو عملیات نظامی دیگر خبر دادند.

بر اساس بیانیه این نیروها، در عملیات نخست، تجمعات نیروهای سعودی که در قالب یک کاروان نظامی بزرگ و حامل تجهیزات نظامی حرکت می‌کردند، در مناطق العبر و الودیعه با شماری از موشک‌های بالستیک و پهپادها هدف قرار گرفتند.

نیروهای یمنی اعلام کردند که در نتیجه این حمله، بیش از ۱۰ کامیون حامل سلاح که از خاک عربستان برای هدف قرار دادن مردم یمن در حرکت بودند، به آتش کشیده یا منهدم شدند.

در عملیات دوم نیز تجمعات نیروهای سعودی در منطقه الکنائس با شماری از موشک‌های بالستیک و پهپادها هدف قرار گرفت.

بر اساس اعلام نیروهای یمنی این حمله به کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر از جمله شماری از فرماندهان و افسران، منجر شده و تعدادی از انبارهای سلاح نیز آتش گرفته یا منهدم شده‌اند.

نیروهای مسلح یمن تأکید کردند که به اجرای ممنوعیت کشتیرانی دریایی برای عربستان در محدوده عملیاتی اعلام‌شده ادامه خواهند داد.

آنها این اقدام را در چارچوب اجرای معادله محاصره در برابر محاصره و پاسخ دادن به تشدید فراگیر با تشدید فراگیر توصیف کردند.

این نیروها همچنین اعلام کردند که برای مقابله با هرگونه تشدید تنش، آماده انجام حملات شدیدتر و عملیات گسترده‌تر هستند.

شرکت «بحری»: یک حادثه امنیتی برای نفتکش رخ داد

در مقابل، شرکت ملی کشتیرانی عربستان سعودی «بحری» وقوع یک حادثه امنیتی در دریای سرخ برای نفتکش «امزان» را تأیید کرد.

این شرکت در بیانیه‌ای اعلام کرد که تمام اعضای خدمه در سلامت هستند و هیچ‌گونه مصدومیتی گزارش نشده است.

«بحری» افزود که ارتباط مستمر خود با نفتکش را حفظ کرده و با نهادهای مسئول و طرف‌های مرتبط در بخش کشتیرانی دریایی در هماهنگی نزدیک قرار دارد و تحولات را از نزدیک دنبال می‌کند.

این شرکت تأکید کرد که سلامت کارکنان، حفاظت از محیط زیست دریایی و مدیریت ایمن نفتکش همچنان در رأس اولویت‌های آن قرار دارد.

«بحری» همچنین اعلام کرد فعالیت ناوگان خود را مطابق با بالاترین استانداردهای ایمنی و قابلیت اطمینان ادامه خواهد داد.

گزارش حمله به نفتکش سعودی

پیش از این، مجله تخصصی کشتیرانی «لویدز لیست» گزارش داده بود که یک نفتکش بزرگ متعلق به شرکت «بحری» در دریای سرخ هدف حمله قرار گرفته و در پی آن، آتش‌سوزی در داخل نفتکش رخ داده است.

این مجله همچنین گزارش داده بود که یمنی‌ها پس از اعلام اجرای محاصره علیه عربستان در ماه گذشته، کشتیرانی سعودی را هدف قرار داده‌اند و چندین نفتکش تحت مدیریت شرکت «بحری» نیز مورد حمله قرار گرفته‌اند.

نیروهای مسلح یمن ماه گذشته اعلام کردند که در واکنش به محاصره اعمال‌شده از سوی عربستان علیه صنعا، ممنوعیت کشتیرانی دریایی علیه عربستان را اعمال می‌کنند. اقدامی که آن را در چارچوب معادله محاصره در برابر محاصره، معرفی کردند.

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