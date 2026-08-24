به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در شرایط کنونی، توجه‌ها به تپه علی الطاهر در منطقه نبطیه در جنوب لبنان معطوف شده است. موقعیتی راهبردی که رژیم صهیونیستی برای کنترل آن تلاش گسترده‌ای می‌کند تا در چارچوب طرح‌های خود برای ایجاد آنچه واقعیت امنیتی جدید می‌خواند، این منطقه را در اختیار بگیرد.

براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، حزب‌الله در مقابل، حاضر نیست به‌آسانی از این موقعیت دست بکشد. به‌ویژه آنکه این گروه از سال ۱۹۸۲ میلادی تاکنون بارها برای آزادسازی آن وارد نبردهای سنگین شده است.

این تپه اکنون در چارچوب مذاکرات دیپلماتیک جاری با میانجیگری آمریکا نیز مطرح شده است. مذاکراتی که هدف آن دستیابی به توافقی درباره وضعیت این منطقه است.

در همین حال، نگرانی‌هایی وجود دارد که درگیری بر سر تپه علی الطاهر به گسترش عملیات نظامی یا ازسرگیری حملات منجر شود.

این موقعیت راهبردی پس از پایان حملات رژیم صهیونیستی به لبنان در سال ۲۰۲۴ میلادی، هدف مجموعه‌ای از حملات قرار گرفت که شمار آنها بیش از ۲۰۰ حمله با استفاده از بمب‌های سنگرشکن برآورد شده است.

پس از آغاز حملات در ماه مارس، مناطق کفرتبنیـت و علی الطاهر شاهد تلاش‌های ارتش اسرائیل برای پیشروی از چند محور بود.

این عملیات با پشتیبانی گلوله‌باران سنگین توپخانه‌ای علیه منطقه و پوشش هوایی و اطلاعاتی هواپیماهای شناسایی رژیم صهیونیستی، انجام شد.

این تلاش‌ها همچنین با تحرکات میدانی برای استقرار نیرو در ارتفاعات مشرف به منطقه همراه بود.

در مقابل، نیروهای حزب‌الله چندین حمله برای وادار کردن نیروهای رژیم صهیونیستی به عقب‌نشینی و جلوگیری از پیشروی آنها انجام دادند که به کشته و زخمی شدن شماری از سربازان صهیونیست، منجر شد.

به همین دلیل، تپه علی الطاهر از اهمیت راهبردی نظامی برخوردار است. چراکه نقطه‌ای مشرف بر شهر نبطیه، مناطق پیرامونی آن و بخش وسیعی از روستاهای جنوب لبنان محسوب می‌شود.

این منطقه همچنین شامل ارتفاعاتی است که کنترل آنها، امکان نظارت و کنترل بر شماری از محورهای پیرامونی را برای نیروی مسلط فراهم می‌کند.

رژیم صهیونیستی همچنان این تپه را به‌صورت روزانه هدف حملات قرار می‌دهد. این حملات با وجود توافق چارچوبی که در ۲۶ ژوئن گذشته با حمایت آمریکا به امضا رسید، ادامه دارد.

رژیم صهیونیستی مدعی است که در این منطقه تأسیسات نظامی و زیرساخت‌های متعلق به حزب‌الله وجود دارد.

این در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی از سال ۲۰۲۴ میلادی تاکنون با وجود چندین تلاش، نتوانسته کنترل تپه را به دست گیرد.

این منطقه شاهد درگیری‌های شدیدی میان نیروهای نظامی صهیونیست و حزب‌الله بوده و همچنان شماری از نیروهای حزب‌الله در این تپه حضور دارند.

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آنچه درباره تپه علی الطاهر می‌دانیم

تپه علی الطاهر حدود ۶۰۰ متر از سطح دریا ارتفاع دارد و در شمال رود لیطانی واقع شده است.

در این منطقه، یک زیارتگاه مذهبی بر فراز تپه‌ای قرار دارد که در میان کوهی واقع شده و از منطقه میان شرق کفرتبنیـت و نبطیه الفوقا امتداد یافته و بر شهر نبطیه اشراف دارد.

این کوه در گذشته «طُرّه» نامیده می‌شد و چشمه‌ای پرآب به نام «عین طُرّه» نیز در آن وجود داشت.

اما بعدها نام آن تغییر کرد و به «جبل الطهرة» معروف شد. نامی که شیخ ابراهیم آل سلیمان در کتاب خود درباره مناطق جبل عامل نیز به آن اشاره کرده است.

نام کنونی این کوه از زیارتگاهی گرفته شده که گنبدی بر فراز آن قرار دارد.

این زیارتگاه به مردی صالح یا عالمی زاهد به نام «علی غملوش» نسبت داده می‌شود. پس از مرگ او، وی در این تپه دفن شد و آرامگاهش به زیارتگاهی برای مردم تبدیل شد که آن را «علی الطاهر» نامیدند.

از اشغال لبنان تا تبدیل شدن به یک موقعیت نظامی

پس از حمله رژیم صهیونیستی به لبنان در سال ۱۹۸۲ و عقب‌نشینی نیروهای نظامی صهیونیست از منطقه نبطیه در ۱۱ آوریل ۱۹۸۵، این نیروها در محل زیارتگاه علی الطاهر یک پایگاه نظامی ایجاد کردند.

این پایگاه در کنار استقرار نیروهای نظامی صهیونیست در قلعه شقیف قرار داشت.

این موقعیت به دو تپه راهبردی دیگر نیز مرتبط بود که بر نبطیه، کفررمان و عربصالیم در منطقه اقلیم التفاح اشراف داشتند. این دو ارتفاع، تپه الدبشه و تپه الطهرة در شمال این منطقه بودند.

در دوران اشغال، زیارتگاه علی الطاهر با تخریب گسترده روبه‌رو شد. زیرا ارتش رژیم صهیونیستی آن را به یک مرکز نظامی مستحکم تبدیل کرده بود.

نیروهای نظامی صهیونیست از این موقعیت حملات مکرری علیه نبطیه و مناطق پیرامونی آن انجام می‌دادند و نام این پایگاه با چندین کشتار غیرنظامیان نیز پیوند خورده است. از جمله این موارد، کشتار اتوبوس مدرسه در ۲۱ مارس ۱۹۹۳، همزمان با روز مادر، بود. زمانی که یک اتوبوس حامل دانش‌آموزان لبنانی که از مدارس خود بازمی‌گشتند هدف حمله نظامیان صهیونیست، قرار گرفت و شماری از کودکان، شهید و زخمی شدند.

حزب‌الله و نبرد برای ارتفاعات جنوب لبنان

در برابر این شبکه نظامی متشکل از مواضع علی الطاهر، الطهرة و الدبشه که علیه شهرها و روستاهای جنوب عملیات انجام می‌داد، حزب‌الله عملیات خود را برای فرسایش نیروهای اسرائیلی و تضعیف کنترل آنها بر منطقه افزایش داد.

در همین چارچوب، حمله به موضع الدبشه در ۲۹ اکتبر ۱۹۹۴، یکی از نقاط عطف تاریخ مقاومت اسلامی در جنوب لبنان به شمار می‌رفت.

در این عملیات، نیروهای حزب‌الله حمله‌ای به یکی از مستحکم‌ترین مواضع نظامی منطقه نبطیه انجام دادند. موضعی که نیروهایی از تیپ گفعاتی ارتش رژیم صهیونیستی در آن مستقر بودند.

شبکه المنار، وابسته به حزب‌الله، درباره اهمیت این عملیات اعلام کرده است که این نخستین بار بود که مقاومت توانست برافراشته شدن پرچم خود بر فراز یک موضع نظامی رژیم صهیونیستی در جریان نبرد را ثبت کند. صحنه‌ای که از نظر نظامی، معنوی و رسانه‌ای اهمیت زیادی داشت.

این شبکه همچنین گزارش داده است که پس از عقب‌نشینی ارتش رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰ میلادی، این رژیم بیشتر مواضع نظامی راهبردی خود را که بیم داشت بعدها مورد استفاده مقاومت قرار گیرند، تخریب کرد.

در میان این مواضع، ارتفاع علی الطاهر نیز قرار داشت. ارتفاعی که سال‌ها به‌عنوان یک موقعیت نظامی مهم و نقطه‌ای مسلط بر مناطق اطراف مورد استفاده قرار گرفته بود.

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