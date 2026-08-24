ادعای مضحک نتانیاهو: ایران تلاش کرد یکی از پسرانم را ترور کند

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، روز دوشنبه مدعی شد که ایران یکی از پسران او را هدف قرار داده و تلاش کرده است وی را ترور کند.
نتانیاهو در گفتوگو با شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی شد: موضوعی باورنکردنی وجود دارد. ایران یکی از پسران من را هدف قرار داد و تلاش کرد یکی از آنها را به قتل برساند.
وی با این حال جزئیات بیشتری درباره این ادعا ارائه نکرد.
نتانیاهو همچنین از تدابیر حفاظتی سازمان امنیت عمومی رژیم صهیونیستی (شاباک) برای اعضای خانوادهاش دفاع کرد و گفت: این حفاظت تجمل نیست؛ بدون آن، آنها موفق به ترور خواهند شد.
نخستوزیر رژیم صهیونیستی مشخص نکرد که کدامیک از دو پسرش هدف ادعایی ایران بوده است. وی دو پسر به نامهای آونر و یائیر دارد. آونر در سرزمینهای اشغالی زندگی میکند و یائیر بیشتر اوقات خود را در آمریکا و تحت تدابیر شدید امنیتی سپری میکند.
این ادعاها در شرایطی مطرح میشود که رژیم صهیونیستی در آستانه انتخابات عمومی ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ با بیثباتی سیاسی مواجه است. انتخاباتی که به باور برخی ناظران میتواند تأثیر تعیینکنندهای بر آینده سیاسی نتانیاهو داشته باشد.
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