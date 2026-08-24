به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ حجت الاسلام مقصود علی دومکی، از رهبران مجلس وحدت مسلمین پاکستان با اشاره به تحولات فلسطین گفت: ظلم و جنایتی که امروز آمریکا و اسرائیل، به‌ویژه در غزه، مرتکب می‌شوند، آزمونی بزرگ برای همه بشریت و به‌خصوص امت اسلامی است.

وی افزود: قتل کودکان بی‌گناه، زنان و غیرنظامیان در غزه، تخریب مناطق مسکونی و نقض حقوق اساسی بشر، در کنار سکوت حاکمان کشورهای اسلامی، بسیار تأسف‌بار است.

دومکی تأکید کرد: امت اسلامی باید فراتر از اختلافات داخلی، صدایی مؤثر و متحد در حمایت از مردم مظلوم فلسطین سر دهد.

وی ادامه داد: اسرائیل همچون غده‌ای سرطانی در منطقه است و سیاست نسل‌کشی ملت فلسطین و اشغال سرزمین فلسطین به هیچ وجه قابل قبول نیست. جهان اسلام باید حمایت سیاسی، اخلاقی و انسانی خود از مردم مظلوم فلسطین را ادامه دهد.

عضو مجلس وحدت مسلمین پاکستان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: امروز موج جدیدی از مقاومت در برابر ظلم و استبداد در جهان شکل گرفته است.

وی گفت: رهبر شهید، آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، با سال‌ها مبارزه و خون پاک خود، به مقاومت جبهه حق در برابر سیاست‌های استعماری آمریکا و اسرائیل نیروی تازه‌ای بخشیده است.

این عالم پاکستانی افزود: امروز ملت‌های مظلوم جهان، ایستادگی ایران و رهبر شهید را الگویی نیکو برای مقاومت خود در برابر قدرت‌های استکباری می‌دانند.

دومکی در پایان تأکید کرد: امت اسلامی در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به اتحاد، بصیرت، عزت‌نفس و مقاومت نیاز دارد. استکبار جهانی می‌خواهد کشورهای اسلامی را از یکدیگر جدا کند، منابع آنان را به تصرف درآورد و حاکمیت و استقلال سیاسی آنها را تضعیف کند.

وی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، پیام کربلا به ما می‌آموزد که در رویارویی حق و باطل نباید تماشاگر خاموش باشیم، بلکه باید در کنار حق ایستاد.

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