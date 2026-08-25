۶۰ نهاد، شخص و کشتی مرتبط با ایران توسط آمریکا تحریم شدند

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ به نقل از الجزیره، همزمان با نشست خبری «اسکات بسنت» وزیر خزانهداری آمریکا برای تشریح آنچه «کارزار گسترده تحریمی» علیه ایران نامیده، وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که با دستور رئیسحمهور ترامپ «کارزار تحریمی گسترده علیه ایران» آغاز شده و ۶۰ نهاد، شخص و کشتی مرتبط با ایران در فهرست تحریمها علیه ایران قرار گرفتند.
اسکات بِسنت، وزیر خزانهداری آمریکا مدعی شد: امروز به دستور رئیسجمهور ترامپ، ما عملیات پاراگون اقتصادی را علیه ایران آغاز کردیم. این یک کارزار بیسابقه است که ایران و کسانی را که آن را توانمند و حمایت میکنند، هدف قرار میدهد. تحریمهایی علیه ۶۰ نهاد، فرد و کشتی مرتبط با ایران در زمینههای انرژی هستهای، موشکی و نفتی اعمال شد.
وی ادعا کرد: تحریمها شرکتها و کشتیهای ناوگان سایه در امارات، هنگ کنگ، چین، سنگاپور و سوئیس را هدف قرار میدهد. عملیاتی را برای خفه کردن اقتصاد و نظام ایران آغاز کرده ایم.
او مدعی شد: ترامپ برای قطع روابط اقتصادی با ایران با رهبران جهان در تماس است. اقدامات ما نظام ایران را در تنگنا قرار خواهد داد و سپاه پاسداران را هدف قرار خواهد داد.
وی ادعا کرد: هر کشور یک جدول زمانی مشخص برای توقف فعالیتها دارد و اگر کشورها اقدامی نکنند، ما به صورت یکجانبه و از طریق اختیارات خود اقدام خواهیم کرد. ما به کشورهایی که قاچاق نفت ایران را تسهیل میکنند و اجازه میدهند بانکهایشان به نمایندگی از رژیم ایران مورد استفاده قرار گیرد، هشدار دادهایم. کشورها مهلت خواهند داشت تا فعالیتهای شناساییشده توسط وزارت خزانهداری، از جمله تعطیلی شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور را متوقف کنند. هر نهادی که پولشویی را برای ایران تسهیل کند، از سیستم مالی مبتنی بر دلار آمریکا حذف خواهد شد.
.............
پایان پیام
نظر شما