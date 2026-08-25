به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت خارجه امریکا در چارچوب کارزار خصمانه اقتصادی پس از ناکامی در میدان جنگ نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران، چندین نهاد، فرد و کشتی را تحریم کرد.

«تامی پیگوت» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه به وقت محلی در توجیه جنگ اقتصادی خود علیه ایران ادعا کرد: فعالیت های این افراد، نهادها و کشتی ها شامل حملات علیه نیروهای آمریکایی و متحدان ایالات متحده در منطقه، تامین غیرقانونی تسلیحات، نفوذ سایبری به زیرساخت‌های آمریکا و انتقال محصولات انرژی‌ای است که فروش آنها منابع مالی تروریسم در سراسر جهان را تامین می‌کند.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد: این اقدامات، مقام‌های نظامی ایران را که مسوول تامین تسلیحات و هدایت حملات علیه نیروهای نظامی آمریکا و شرکای منطقه‌ای این کشور هستند، هدف قرار می‌دهد.

پیگوت ادعا کرد: این تحریم ها، همچنین نهادهای مستقر در ایران را که برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی و متحدان آنها اقدام به جمع‌آوری اطلاعات کرده‌اند و یک شبکه تامین‌کننده تجهیزات برای برنامه‌های نظامی و موشکی ایران را هدف قرار می‌دهد.

وی مدعی شد: آمریکا شبکه گسترده‌ای از شرکت‌ها و فعالان حوزه کشتیرانی و واسطه‌هایی را هدف قرار می‌دهد که نفت ایران و همچنین محصولات نفتی و پتروشیمی را از طریق امارات متحده عربی، چین، سنگاپور و اروپا جابه‌جا می‌کنند تا منابع مالی مورد نیاز ایران را تامین کنند.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ادعا کرد: بخش سایبری اقدامات امروز با هماهنگی نزدیک اداره تحقیقات فدرال آمریکا (FBI) انجام شد. اف‌بی‌آی هفته گذشته علیه هشت تبعه ایرانی مرتبط با یک کارزار هکری که شرکت‌های انرژی آمریکا، پیمانکاران دفاعی، موسسات درمانی و دفاتر دولتی در سطوح محلی، ایالتی و فدرال را به خطر انداخته بود، کیفرخواست صادر کرد.

پیگوت مدعی شد: هفته گذشته، برنامه «پاداش برای عدالت» وزارت امور خارجه آمریکا برای دریافت اطلاعات درباره پنج نفر از این افراد که از طرف دولت ایران اقدام به فعالیت‌های سایبری علیه زیرساخت‌های حیاتی آمریکا می‌کردند، تا سقف ۱۰ میلیون دلار پاداش تعیین کرد.

این مقام وزارت خارجه ایران ادعا کرد: این اقدام نشان‌دهنده جدیت ایالات متحده در قبال تهدیدهای علیه زیرساخت‌های دیجیتال این کشور است و افرادی که به سامانه‌های آمریکایی حمله می‌کنند، صرف‌نظر از محل حضورشان، تحت پیگرد قرار خواهند گرفت و پاسخگو خواهند شد.

پیگوت مدعی شد: ایالات متحده به مختل کردن، افشای و از بین بردن فعالیت‌های نظامی و اشاعه‌ای ایران، طرح‌های تامین تجهیزات، عملیات سایبری مخرب و تجارت غیرقانونی نفت این کشور که رفتارهای مخرب رژیم را تامین مالی می‌کند، ادامه خواهد داد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ادعا کرد: ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم در پاسخگو کردن این عوامل با ما همراه شود.

پیش از این، «اسکات بسنت» وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد: امروز دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا بیش از ۶۰ نهاد، فرد و شناور در سراسر جهان را که به ایران در فناوری هسته‌ای و موشکی، انجام عملیات سایبری و کسب درآمد از نفت کمک می‌کنند، تحریم می‌کند.

همزمان برنامه موسوم به «پاداش برای عدالت» وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد برای دریافت اطلاعات درباره پنج تن از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تا سقف ۱۰ میلیون دلار پاداش در نظر گرفته است!

«اسکات بسنت» وزیر خزانه داری و جنگ اقتصادی آمریکا روز دوشنبه به وقت محلی (۲۴ اوت برابر با دوم شهریور ماه) در نشستی خبری در کاخ سفید ادعا کرد: امروز به دستور رئیس‌جمهور ترامپ، ما عملیات طرد اقتصادی را علیه ایران آغاز کردیم. این یک کارزار بی‌سابقه است که ایران و کسانی را که آن را توانمند و حمایت می‌کنند، هدف قرار می‌دهد.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا ۱۹ اوت برابر با ۲۸ مرداد ماه در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرد: به شدت به دلیل پیامدهای تجاوز علیه ایران تحت فشار افکار عمومی مردم آمریکا و کنگره در آستانه انتخابات میاندوره‌ای قرار دارد، مدعی شد: بنابراین، امروز خردکننده‌ترین عملیات اقتصادی‌ که تاکنون علیه هر کشوری انجام شده است را اعلام می‌کنم! این یک جنگ اقتصادی و انزوای اقتصادی در مقیاسی بی‌سابقه خواهد بود.

سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز روز پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ با انتشار دو تصویر درباره عبور بدهی ملی آمریکا از مرز ۴۰ تریلیون دلار، «روز دی اقتصادی» ادعایی ترامپ علیه ایران را تلاشی برای انحراف افکار عمومی از بحران اقتصادی و بدهی فزاینده آمریکا دانست و تاکید کرد تداوم سیاست‌های شکست‌خورده واشنگتن، جز شکست بیشتر و افزایش خصومت ایرانیان نتیجه‌ای نخواهد داشت.

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