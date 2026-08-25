پاکستان: در مذاکرات با رئیس جمهور ایران پیشرفت چشمگیری حاصل شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سناتور سید محسن رضا نقوی صبح سهشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: من و فیلد مارشال سید عاصم منیر، دیدار بسیار مثبت و سازندهای با رئیس جمهور ایران داشتیم.
وی افزود: محورهای اصلی ما روی مناقشه ایران و آمریکا، تنشها در خاورمیانه و مسیر پیش رو متمرکز بود.
نقوی تاکید کرد: رئیس جمهور ایران صادقانه دیدگاهها و نگرانیهای کشور خود را به اشتراک گذاشت و ما تبادل نظر بسیار سازندهای در مورد مسائل مربوطه داشتیم.
وی افزود: پیشرفت قابل توجهی حاصل شد و جلسه با نتیجه بسیار مثبتی به پایان رسید.
وی ابراز امیدواری کرد که این حرکت به هموار شدن راه برای پیشرفت بیشتر و صلح پایدار در منطقه کمک کند.
گفتنی است دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان در دیدار عاصم منیر با تأکید بر لزوم پایبندی آمریکا به تعهدات خود در قبال جمهوری اسلامی ایران بر مبنای حقوق حقه و موازین بینالمللی، خاطرنشان کرد: آمریکا باید لحن و رویکرد خود در تعامل با ایران را اصلاح کند، چراکه تکیه بر زورگویی و قلدری، تنها فرآیندهای اجرایی را با پیچیدگی مواجه خواهد ساخت.
قالیباف، رئیس مجلس و رئیس هیات مذاکره کننده ایرانی نیز در دیدار فرمانده ارتش پاکستان گفت: ما پیگیر اجرای شروط یادداشت تفاهم هستیم و این آمریکاست که باید به تعهداتش بر اساس تفاهم نامه پایبند باشد.
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