به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تقریرات مباحث کتاب حج آیت‌الله آقای حاج سید حسن مرتضوی، با عنوان الدروس الفقهیة؛ کتاب الحج، به همت لجنه تحقیق مؤسسه به‌سوی اجتهاد مشهد مقدس تحقیق و منتشر شد.

این مجموعه حاصل درس‌های خارج فقه کتاب حج است که بر اساس متن تحریرالوسیله امام خمینی(ره)، طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۹ شمسی در حوزه علمیه خراسان تدریس شده و پس از طی مراحل تحقیق، تصحیح و تنظیم علمی به چاپ رسیده است.

سه جلد نخستین این موسوعه شامل مباحث شرائط وجوب حجه الاسلام، مراد از استطاعت در حج، حج بذلی، حکم مزاحمت حج با واجبات دیگر و حکم حج کافر و مرتد و مخالف بر طبق تحریرالوسیله مرحوم امام خمینی می‌باشد.

مباحث کتاب حج در آینده در حدود ۱۲ جلد منتشر خواهد شد. این اثر بخشی از موسوعه فقهی الدروس الفقهیه به شمار می‌رود؛ موسوعه‌ای که در صورت تکمیل و تحقیق نهایی، می‌تواند به بیش از ۴۰ جلد برسد و از جامع‌ترین آثار استدلالی مبتنی بر متن تحریر الوسیله محسوب می‌شود.

پیش‌تر نیز کتاب الحجر در دو جلد از این مجموعه منتشر شده بود.

این اثر توسط نشر حکیم منتشر شده و از طریق مؤسسه به‌سوی اجتهاد و بوستان کتاب در مشهد مقدس، انتشارات امام خویی(ره) درمجتمع ناشران قم و انتشارات دارالبذرة در نجف اشرف در دسترس علاقه‌مندان می‌باشد.

سیدحسن مرتضوی شاهرودی (زاده ۱۳۱۱ش) از علمای مشهد، استاد درس خارج فقه و اصول فقه و عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان. وی مدتی در مشهد و قم، و بیش از بیست سال در نجف به تحصیل علوم حوزوی پرداخت و از سال ۱۳۵۸ش با اقامت در مشهد، به تدریس دروس حوزه علمیه مشغول شد.

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وی در سال ۱۳۳۶ و سن ۲۵ سالگی راهی حوزه علمیه نجف شد و بعد از گذشت ۴ سال به سبب مشکلات خانوادگی به ایران بازگشت. در مدت اقامت یک‌ساله در قم از محضر اساتیدی از جمله امام خمینی(س)، آیت‌الله بروجردی و آیت‌الله محقق داماد بهره برد. پس از آن دوباره به نجف رفت و بیش از ۲۰ سال در حوزه علمیه نجف مشغول تحصیل و تدریس علوم حوزوی از جمله قوانین الاصول، رسائل، مکاسب و کفایه شد.

در مدت حضور در نجف ۱۳ سال از محضر آیت‌الله العظمی خویی، ۱۴ سال از محضر امام خمینی(س)، ۸ سال از محضر آیت‌الله شیخ حسین حلی و ۱۰ سال از محضر آیت‌الله شاهرودی بهره‌مند شد. سپس در سال ۱۳۵۸ بر اثر فشارهای شدید رژیم عراق به مشهد بازگشت و به تدریس درس خارج فقه و اصول مشغول شد.

ایشان به مباحث اخلاقی و تربیتی طلاب نیز توجه ویژه‌ای داشته و در کنار تدریس فقه و اصول به تدریس تفسیر زیارت جامعه کبیره در مدت ۶ سال، و همچنین تفسیر دعای مکارم الاخلاق صحیفه سجادیه پرداختند.

آیت‌الله مرتضوی شاهرودی در ۱۸ اسفند ماه سال ۱۳۹۴ با حکم رهبر شهید انقلاب علامه آیت‌الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای به‌عنوان یکی از اعضای شورای عالی حوزه علمیه خراسان انتخاب شد.

علاوه بر موسوعه‌ «شرحی بر تحریرالوسیله امام خمینی(ره)» که برگرفته از چهل سال درس خارج فقه، آثار متعددی دیگری نیز از این استاد حوزه از جمله «درس‌های مکاسب (کتاب البیع)» منتشر شده است.

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