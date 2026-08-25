خارج شدن سوریه و هیئت التحریر الشام از فهرست تروریستی آمریکا

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آمریکا دوشنبه شب، سوریه را از فهرست حامیان مالی تروریسم و هیئت التحریر الشام (جبهه‌النصره) را از لیست سازمان‌های تروریستی جهانی خارج کرد.

طبق نقل خبرگزاری فرانسه، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای در این باره گفت: اقدام امروز موجب تقویت سرمایه‌گذاری بیشتر در سوریه و تقویت ثبات سیاسی و اقتصادی می‌شود.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که این اقدامات «در راستای وعده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای کاهش تحریم‌ها علیه سوریه» است.

اما این نهاد ادعا کرد که تصمیم‌های جدید آمریکا علیه سوریه «موضع وزارت خزانه‌داری در مورد مقابله با تروریسم جهانی و تعهد ما برای مسئولیت‌پذیر کردن بازیگران بد در سوریه را تغییر نمی‌دهد.»

هیئت التحریر الشام که پیشتر با نام جبهه‌النصره و به عنوان شاخه‌ای القاعده شناخته می‌شد مدعی است که در سال ۲۰۱۶ روابط خود را با القاعده قطع کرد.

به نوشته خبرگزاری فرانسه، آمریکا چندی پیش اعلام کرده بود که قصد دارد سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کند که هدف از آن رای اعتماد به احمد الشرع رئیس جمهور موقت سوریه تلقی می‌شود.

ترامپ اخیرا در حاشیه نشست سران ناتو در ترکیه با الشرع دیدار کرده بود.

............................

پایان پیام/ 167