به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ موشه رادمان، از رهبران اعتراضات علیه اصلاحات قضایی و کابینه بنیامین نتانیاهو که اخیراً در جایگاه نهم لیست «حزب دموکرات» برای انتخابات کنست قرار گرفته، حملات شدیدی را متوجه ساره نتانیاهو، همسر نخستوزیر، و یائیر نتانیاهو، فرزند او کرد.
رادمان در اظهارات خود ساره نتانیاهو را «یک دائمالخمرِ خشن و نژادپرست» و «مجرم محکومشده» توصیف کرد و نوشت: «او کسی است که سالانه میلیونها شکل از بودجه عمومی ما، از سوی سرویس امنیت عمومی (شاباک) برای حفاظت مادامالعمر دریافت میکند.» وی در این بخش به محکومیت ساره نتانیاهو در سال ۲۰۱۹ اشاره داشت که طی یک توافق دادخواهی، اتهام سوءاستفاده عمدی از خطای شخص دیگر را پذیرفت.
او همچنین یائیر نتانیاهو (فرزندنتانیاهو) را «یک رزل بیکار» خواند که به گفته وی « با انتشار محتوای مخرب، سمپاشی و از جیب مردم مفتبری میکند.»
این حملات تند در حالی صورت گرفت که ریدمان در حال انتقاد از وضعیت حفاظتهای امنیتی در اسرائیل بود. وی در ادامه نوشت: «اسرائیل در سال ۲۰۲۶ و در پایان دوران نتانیاهو، وقت خود را برای تلاش در جهت حفظ ظاهر هدر میدهد.»
..............
پایان پیام
نظر شما