به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر کشور پاکستان پس از دیدار با رئیسجمهور ایران از «پیشرفت قابلتوجه» در گفتوگوها درباره درگیری ایران و آمریکا و تلاش برای احیای تفاهمنامه اسلامآباد با هدف دستیابی به راهحلی جامع برای پایان جنگ خبر داد.
محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» با اشاره به سفر اخیر خود به تهران و دیدار با مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، از نتایج این دیدار ابراز رضایت کرد.
نقوی در این پیام نوشت: «فیلد مارشال سید عاصم منیر و من دیداری بسیار مثبت و سازنده با رئیسجمهوری اسلامی ایران داشتیم.»
وی افزود: «گفتوگوهای ما بر درگیری ایران و آمریکا، تنشها در خاورمیانه و مسیر پیش رو و همچنین اقداماتی متمرکز بود که هر دو طرف باید برای احیای تفاهمنامه اسلامآباد انجام دهند تا در نهایت به حلوفصل جامع درگیری منجر شود.»
وزیر کشور پاکستان گفت که پزشکیان در این دیدار دیدگاهها و نگرانیهای خود درباره تحولات منطقه و درگیری جاری را مطرح کرده است.
نقوی در ادامه با اشاره به نتایج این مذاکرات تصریح کرد: «پیشرفت قابلتوجهی حاصل شد و این دیدار با فضایی بسیار مثبت به پایان رسید.»
وی ابراز امیدواری کرد که روند گفتوگوهای انجامشده بتواند زمینه را برای پیشرفتهای بیشتر و برقراری صلحی پایدار در منطقه فراهم کند.
این اظهارات وزیر کشور پاکستان در شرایطی مطرح شده است که دولت آمریکا همزمان با تلاشهای اسلامآباد برای پیشبرد مسیر دیپلماتیک، فشارهای اقتصادی علیه ایران را تشدید کرده است.
واشنگتن در چارچوب این رویکرد، از کشورهایی که همچنان روابط اقتصادی خود را با ایران حفظ کردهاند، خواسته است همکاری با تهران را متوقف کنند و در صورت ادامه این همکاریها، آنها را به اعمال تحریمهای ثانویه تهدید کرده است.
در همین حال، پاکستان در هفتههای اخیر تلاش کرده است از طریق گفتوگو با تهران و واشنگتن، زمینه را برای کاهش تنش و دستیابی به راهحلی دیپلماتیک برای درگیری ایران و آمریکا فراهم کند.
اظهارات نقوی درباره «پیشرفت قابلتوجه» در مذاکرات با پزشکیان در حالی مطرح میشود که اسلامآباد پیشتر نیز بر ضرورت حلوفصل دیپلماتیک بحران و جلوگیری از گسترش درگیری در منطقه تأکید کرده بود.
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