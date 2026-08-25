به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از نیویورک‌تایمز، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در ماه نوامبر، جارد کوشنر، مشاور و داماد خود را مأمور برقراری کانال‌های ارتباطی با حزب دموکرات کرده است.

این روزنامه در گزارش خود فاش کرد که اخیراً دیداری «غیرمنتظره» میان «حکیم جفریز»، رهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان، و جارد کوشنر در نیویورک برگزار شده است. این دیدار که با وساطت یک دوست مشترک انجام گرفت، در شرایطی صورت می‌گیرد که رقابت میان دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه برای کسب اکثریت کرسی‌های کنگره در انتخابات پیشِ رو به اوج خود رسیده است.

طبق گزارش نیویورک‌تایمز، محور اصلی این گفتگوها، بررسی زمینه‌های مشترک میان دو طرف و همچنین ایجاد کانال‌های ارتباطی برای شرایطی بود که توازن قوا در کنگره تغییر کند. طرفین در این نشست پیرامون موضوعات کلیدی از جمله مسکن، مهاجرت، امنیت مرزها و افزایش هزینه‌های زندگی که اولویت‌های اصلی رای‌دهندگان آمریکایی محسوب می‌شوند، بحث و تبادل نظر کردند. همچنین کوشنر پیشنهاد داد که در دیداری دیگر، جفریز با «سوزی وایلز»، رئیس کارکنان کاخ سفید، گفتگو کند.

این تحرکات در حالی صورت می‌گیرد که شواهدی از احتمال بازپس‌گیری کنترل مجلس نمایندگان توسط دموکرات‌ها به چشم می‌خورد؛ امری که می‌تواند دولت ترامپ را با چالش‌های تقنینی و نظارتی جدیدی روبرو کند. تحلیل‌گران بر این باورند که این ارتباط زودهنگام با رهبری دموکرات‌ها، تلاشی از سوی کاخ سفید برای جلوگیری از انسداد در دستورکارهای قانونی و پیشگیری از افزایش تحقیقات احتمالی در صورت از دست رفتن اکثریت جمهوری‌خواهان در مجلس است.

واکنش‌های متناقض در میان دو حزب

افشای این دیدار موجی از پرسش‌ها را در درون حزب جمهوری‌خواه برانگیخت. در همین راستا، «مایک جانسون»، رئیس مجلس نمایندگان، با کم‌اهمیت جلوه دادن این رویداد، تأکید کرد که کوشنر هیچ سمت رسمی در کاخ سفید ندارد و مسئولیت اداره امور روزمره دولت بر عهده او نیست.

از سوی دیگر، حکیم جفریز نیز در میان برخی محافل دموکرات با انتقاداتی مواجه شد. وی در واکنش به این انتقادات، در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که کوشنر شخصاً آغازگر درخواست برای این دیدار بوده و او نیز به دلیل اهمیتِ گفتگو در مورد بحران «گرانیِ هزینه‌های زندگی» با آن موافقت کرده است. جفریز با این وجود تصریح کرد که دموکرات‌ها همچنان به مخالفت با سیاست‌های دولت ترامپ ادامه خواهند داد.

لازم به ذکر است که همکاری میان کوشنر و جفریز مسبوق به سابقه هم است؛ آن‌ها پیش از این در سال ۲۰۱۸، در جریان تصویب قانون «گام نخست» (First Step Act) برای اصلاح نظام عدالت کیفری، که مورد حمایت هر دو حزب قرار گرفت، با یکدیگر همکاری کرده بودند.

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