به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ عربستان قوانین سختگیرانه جدیدی را برای کارگران خارجی وضع کرد که از جریمه نقدی تا حبس را شامل میشود.
طبق اعلام وزارت کشور و اداره کل گذرنامه، عربستان سعودی برای مهاجرانی که به طور مستقل کار میکنند، مجازاتهایی تا سقف 50 هزار ریال، 6 ماه زندان و اخراج از کشور اعمال میکند. مقامات سعودی این عمل را نقض مقررات اقامت، کار و امنیت مرزی میدانند.
بر اساس این دستورالعمل، مجازاتها بر اساس تکرار تخلف به صورت پلکانی تعیین شده است:
بار اول: جریمه 10 هزار ریال سعودی و اخراج از کشور.
بار دوم: جریمه 25 هزار ریال و یک ماه زندان بههمراه اخراج.
بار سوم و دفعات بعد: جریمه 50 هزار ریال و 6 ماه زندان بههمراه اخراج از کشور.
مقامات سعودی تأکید کردند که این اقدامات تنها شامل کارگر متخلف نمیشود؛ بلکه هرگونه همکاری با این افراد، از جمله استخدام آنها، تسهیل کار غیرقانونی، جابهجایی، اسکان یا پوشش دادن فعالیت آنها نیز مشمول مجازات خواهد بود. در موارد همکاری با متخلفان، جریمهها میتواند تا 100 هزار ریال و 6 ماه حبس افزایش یابد.
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