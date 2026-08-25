به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بازی کودکانه «باغ نماز» با هدف ایجاد تجربهای شیرین، جذاب و غیرمستقیم از مفاهیم نماز، وضو و مسجد برای کودکان از سوی یکی از طلاب نخبه معاونت فرهنگی، تبلیغی و رسانه های نوین دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علیمه قم طراحی و تولید شده است.
این بازی که توسط موسسه بازی سازی عصر جدید تولید شده، تلاش میکند مفاهیم دینی را نه در قالب آموزش مستقیم و رسمی، بلکه در بستر بازی و سرگرمی به کودکان منتقل کند؛ بهگونهای که کودک در جریان بازی، مرحله به مرحله با مفاهیم مرتبط با نماز و عبادت آشنا شود و در عین حال، احساس نکند در حال گذراندن یک محتوای آموزشی است.
بیش از ۹۰ مرحله در ۹ بازی جذاب
باغ نماز، شامل بیش از ۹۰ مرحله در قالب ۹ بازی و مینیگیم کودکانه است که با طراحی متنوع و فضای سرگرمکننده، کودک را به ادامه بازی و کشف مراحل جدید ترغیب میکند.
در این بازی، موضوعاتی همچون نماز، وضو، مسجد، اذان، قبله و ترتیب نماز در قالب موقعیتهای بازی و فعالیتهای تعاملی به کودک ارائه میشود.
یکی از اهداف اصلی این بازی، ایجاد نگرش مثبت و خاطرهای خوش از نماز و مسجد در ذهن کودک است؛ به همین دلیل، محتوای دینی در دل بازی قرار گرفته و از ارائه مستقیم مطالب آموزشی پرهیز شده است.
یادگیری در مسیر بازی
در «باغ نماز»، کودک ضمن بازی و پیشرفت در مراحل مختلف، با مفاهیم و احکام مرتبط با نماز آشنا میشود. راهنماییهای صوتی و تصویری متناسب با گروه سنی کودک نیز در بخشهای مختلف بازی، او را در طی مراحل همراهی میکند.
از جمله ویژگیهای این بازی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- بیش از ۹۰ مرحله در ۹ بازی کودکانه
- انتقال غیرمستقیم مفاهیم نماز و عبادت
- آشنایی با مسجد، اذان و قبله
- آشنایی با مفاهیم و مراحل وضو
- آشنایی با ترتیب نماز در جریان بازی
- سیستم مرحلهای و انگیزشی
- راهنمای صوتی و تصویری کودکپسند
- مناسب گروه سنی ۷ تا ۱۲ سال
از آموزش نماز تا ساختن یک خاطره خوب
رویکرد اصلی «باغ نماز» این است که کودک پیش از آنکه نماز را به عنوان یک موضوع آموزشی بشناسد، تجربهای مثبت و دوستداشتنی از مفاهیم نماز و مسجد پیدا کند.
این بازی میتواند در کنار نقش خانواده و مربیان، ابزاری مکمل برای ایجاد انس اولیه کودکان با مفاهیم نماز باشد؛ چراکه کودک در فضای بازی، با مفاهیمی مواجه میشود که بهتدریج او را با نماز، وضو، مسجد و دیگر مفاهیم مرتبط آشنا میکنند.
تولید محتوای دینی در قالبهای جدید و متناسب با دنیای کودکان، از جمله ظرفیتهایی است که میتواند در مسیر ترویج فرهنگ نماز و ایجاد انس کودکان با نماز مورد توجه قرار گیرد.
بازی «باغ نماز» در حال حاضر در نسخه ۱.۰ منتشر شده و علاقهمندان میتوانند برای دریافت و مشاهده اطلاعات بیشتر درباره این بازی، به صفحه آن در فروشگاه بازار https://cafebazaar.ir/app/ir.bagh.namaz مراجعه کنند.
باغ نماز را دانلود کنیم بازی کنیم، کشف کنیم و با نماز آشنا شویم.
.............
پایان پیام
نظر شما