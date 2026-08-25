به خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع)ـابنا از فارس، حسینعلی امیری در آیین آغاز هفته وحدت در شهرستان خنج، با تبریک ایام ولادت پیامبر گرامی اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) و گرامیداشت هفته وحدت، ضمن قدردانی از حضور مردم، ائمه جمعه، فرمانداران، اعضای شوراهای تامین خنج و شهرستانهای همجوار و برگزارکنندگان این مراسم، اظهار کرد: هفته دولت که در تقویم رسمی کشور به مناسبت شهادت شهیدان رجایی و باهنر نامگذاری شده است، امسال با ماه ربیعالاول و ولادت پیامبر بزرگ اسلام (ص) و امام صادق (ع) همزمان شده که این مناسبتها را گرامی میداریم.
پشتوانه تمدنی، رمز ایستادگی ملت ایران
وی با اشاره به پیشینه تمدنی کهن شهرستان خنج، افزود: مردم عزیز و شریف خنج از هویتی تاریخی و تمدنی برخوردار هستند، ملتی که هویت، تمدن و تاریخ دارد، ملتی نیست که با هر باد کوچکی به حرکت درآید و بلرزد.
استاندار فارس ادامه داد: قدرت تابآوری که امروز کشور ما در برابر ارتش آمریکا و رژیم صهیونیستی از خود نشان میدهد، ریشه در همین پیشینه تاریخی و تمدنی مردم ایران دارد، تمدنی کهن که اسلام عزیز نیز به آن غنای بیشتری بخشیده است.
امیری با بیان اینکه دشمن در محاسبات خود ملت ایران را نشناخته بود، گفت: کسی که مفهوم تمدن را نمیداند، نمیفهمد که تمدن در بستر تاریخ شکل میگیرد و چیزی نیست که بتوان آن را یکشبه ایجاد یا نابود کرد.
شکلگیری پارادایم جدید دفاع ملی
وی با اشاره به مقاومت ملت ایران در جنگ اخیر، تصریح کرد: حضور مردم در میدانها، خیابانها، مساجد و حسینیهها، یک پارادایم جدید از دفاع ملی را شکل داد؛ رزمندگان در جبههها حضور داشتند و مردم نیز جبهه دوم را تشکیل دادند و کارگزاران دولت در تمام سطوح در کنار مردم و برای مردم، از این دفاع ملی حمایت کردند.
نماینده عالی دولت در استان فارس خاطرنشان کرد: مردمی که تاریخ، اصالت، تمدن و فرهنگ دارند و این پیشینه را با اسلام عزیز عجین کردهاند، شکستناپذیر هستند.
استاندار فارس افزود: اینکه برخی اهل لغت خنج را «کنج» نیز تعبیر کردهاند، به دلیل آن است که این منطقه همواره محلی برای عبادت، بندگی و انسانیت بوده و از چنین پیشینهای برخوردار است.
پیگیری مطالبات مردم خنج
امیری با اشاره به اقدامات انجامشده در شهرستان خنج در دولت چهاردهم اظهار کرد: مردم این شهرستان شایستگیهای فراوانی دارند و امیدواریم با وجود شرایط خاص کشور و اقتضائات ناشی از جنگ بتوان مطالبات آنها از جمله احداث مسجد جامع را پیگیری کرد و تحقق بخشید.
وی با قدردانی از همراهی مردم خنج با نظام جمهوری اسلامی و مجموعه شورای تامین شهرستان، گفت: باید از مردم شریف خنج به دلیل درک درست از شرایط کشور، همراهی با نظام و همکاری با اعضای شورای تامین در مقاطع مختلف قدردانی کرد.
وحدت شیعه و اهل سنت، میراثدار تاریخی در خنج
استاندار فارس همچنین با اشاره به وحدت تاریخی میان شیعه و اهل سنت در خنج، اظهار کرد: وحدت در این شهرستان سابقهای دیرینه دارد و اکنون چنین آیینهایی به دنبال تقویت آن است.
وی با اشاره به تلاشهای علما و بزرگان جهان اسلام برای تقریب مذاهب، افزود: پیش از انقلاب نیز بزرگانی همچون آیتالله العظمی بروجردی و شیخ شلتوت در الازهر مصر و پس از آن حضرت امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب اسلامی (ره)، بر تقویت وحدت اسلامی تأکید داشتهاند.
امیری تصریح کرد: فتاوای امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب (ره) در حرمت اهانت به مقدسات مذاهب اسلامی و همسران پیامبر (ص)، از جمله برکات انقلاب اسلامی و زمینهساز تقریب مذاهب و وحدت بوده است.
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