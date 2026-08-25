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استاندار فارس مطرح کرد:

تمدن و هویت تاریخی ملت ایران، پشتوانه تاب‌آوری در برابر تهدیدات است

۳ شهریور ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۱
کد مطلب: 1856811
تمدن و هویت تاریخی ملت ایران، پشتوانه تاب‌آوری در برابر تهدیدات است

استاندار فارس در آیین آغاز هفته وحدت در خنج، پیشینه تمدنی و تاریخی ملت ایران را ضامن ایستادگی در برابر فشارها و تهدیدات دانست و بر وحدت دیرینه شیعه و اهل سنت به‌عنوان یکی از برکات انقلاب اسلامی تاکید کرد.

به خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، حسینعلی امیری در آیین آغاز هفته وحدت در شهرستان خنج، با تبریک ایام ولادت پیامبر گرامی اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) و گرامیداشت هفته وحدت، ضمن قدردانی از حضور مردم، ائمه جمعه، فرمانداران، اعضای شوراهای تامین خنج و شهرستان‌های همجوار و برگزارکنندگان این مراسم، اظهار کرد: هفته دولت که در تقویم رسمی کشور به مناسبت شهادت شهیدان رجایی و باهنر نامگذاری شده است، امسال با ماه ربیع‌الاول و ولادت پیامبر بزرگ اسلام (ص) و امام صادق (ع) همزمان شده که این مناسبت‌ها را گرامی می‌داریم.

پشتوانه تمدنی، رمز ایستادگی ملت ایران

وی با اشاره به پیشینه تمدنی کهن شهرستان خنج، افزود: مردم عزیز و شریف خنج از هویتی تاریخی و تمدنی برخوردار هستند، ملتی که هویت، تمدن و تاریخ دارد، ملتی نیست که با هر باد کوچکی به حرکت درآید و بلرزد.

استاندار فارس ادامه داد: قدرت تاب‌آوری که امروز کشور ما در برابر ارتش آمریکا و رژیم صهیونیستی از خود نشان می‌دهد، ریشه در همین پیشینه تاریخی و تمدنی مردم ایران دارد، تمدنی کهن که اسلام عزیز نیز به آن غنای بیشتری بخشیده است.

امیری با بیان اینکه دشمن در محاسبات خود ملت ایران را نشناخته بود، گفت: کسی که مفهوم تمدن را نمی‌داند، نمی‌فهمد که تمدن در بستر تاریخ شکل می‌گیرد و چیزی نیست که بتوان آن را یک‌شبه ایجاد یا نابود کرد.

شکل‌گیری پارادایم جدید دفاع ملی

وی با اشاره به مقاومت ملت ایران در جنگ اخیر، تصریح کرد: حضور مردم در میدان‌ها، خیابان‌ها، مساجد و حسینیه‌ها، یک پارادایم جدید از دفاع ملی را شکل داد؛ رزمندگان در جبهه‌ها حضور داشتند و مردم نیز جبهه دوم را تشکیل دادند و کارگزاران دولت در تمام سطوح در کنار مردم و برای مردم، از این دفاع ملی حمایت کردند.

نماینده عالی دولت در استان فارس خاطرنشان کرد: مردمی که تاریخ، اصالت، تمدن و فرهنگ دارند و این پیشینه را با اسلام عزیز عجین کرده‌اند، شکست‌ناپذیر هستند.

استاندار فارس افزود: اینکه برخی اهل لغت خنج را «کنج» نیز تعبیر کرده‌اند، به دلیل آن است که این منطقه همواره محلی برای عبادت، بندگی و انسانیت بوده و از چنین پیشینه‌ای برخوردار است.

پیگیری مطالبات مردم خنج

امیری با اشاره به اقدامات انجام‌شده در شهرستان خنج در دولت چهاردهم اظهار کرد: مردم این شهرستان شایستگی‌های فراوانی دارند و امیدواریم با وجود شرایط خاص کشور و اقتضائات ناشی از جنگ بتوان مطالبات آن‌ها از جمله احداث مسجد جامع را پیگیری کرد و تحقق بخشید.

وی با قدردانی از همراهی مردم خنج با نظام جمهوری اسلامی و مجموعه شورای تامین شهرستان، گفت: باید از مردم شریف خنج به دلیل درک درست از شرایط کشور، همراهی با نظام و همکاری با اعضای شورای تامین در مقاطع مختلف قدردانی کرد.

وحدت شیعه و اهل سنت، میراث‌دار تاریخی در خنج

استاندار فارس همچنین با اشاره به وحدت تاریخی میان شیعه و اهل سنت در خنج، اظهار کرد: وحدت در این شهرستان سابقه‌ای دیرینه دارد و اکنون چنین آیین‌هایی به دنبال تقویت آن است.

وی با اشاره به تلاش‌های علما و بزرگان جهان اسلام برای تقریب مذاهب، افزود: پیش از انقلاب نیز بزرگانی همچون آیت‌الله العظمی بروجردی و شیخ شلتوت در الازهر مصر و پس از آن حضرت امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب اسلامی (ره)، بر تقویت وحدت اسلامی تأکید داشته‌اند.

امیری تصریح کرد: فتاوای امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب (ره) در حرمت اهانت به مقدسات مذاهب اسلامی و همسران پیامبر (ص)، از جمله برکات انقلاب اسلامی و زمینه‌ساز تقریب مذاهب و وحدت بوده است.

حجت کهیاری

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