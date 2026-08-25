افتتاح پنجمین کتابخانه عمومی خنج با حضور استاندار فارس

به خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس،

این آیین دوشنبه با حضور حسینعلی امیری استاندار فارس، سید احمد احمدی‌زاده معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی استان، فرماندار خنج و جمعی از علمای شیعه و سنی، و مسئولان محلی برگزار شد.

زمان برگزاری این مراسم، همزمان با هفته دولت و هفته وحدت، بر پیوند خدمت‌رسانی عمومی با گفتمان همبستگی ملی تاکید داشت.

پنجمین گنجینه دانایی در شهرستان خنج

مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی استان فارس با اشاره به جایگاه این پروژه فرهنگی اظهار کرد: کتابخانه عمومی شیخ عبدالرزاق ابونجمی، پنجمین کتابخانه عمومی شهرستان خنج است که بهره‌برداری از آن، دسترسی اقشار مختلف مردم به منابع علمی و خدمات فرهنگی را به شکلی چشمگیر توسعه می‌دهد.

محمدحسین فیروزی افزود: این طرح نه تنها سرانه مطالعه در منطقه را افزایش می‌دهد، بلکه به عنوان یک پایگاه فرهنگی، بستری برای برگزاری نشست‌های علمی و دینی فراهم خواهد آورد.

پیام وحدت در سایه توسعه فرهنگی

حضور همزمان علمای شیعه و سنی در کنار مقامات استانی، نشان‌دهنده رویکرد فراگیر این کتابخانه برای تمام اقشار جامعه است.

با افتتاح این کتابخانه، شمار کتابخانه‌های عمومی شهرستان خنج به پنج باب رسید و پیش‌بینی می‌شود که بیش از ۳۰ هزار شهروند از خدمات آن بهره‌مند شوند.

خُنج شهری در جنوب استان فارس است که در فاصله ۲۷۰ کیلومتری شیراز و ۱۱۰ کیلومتری خلیج‌فارس واقع شده است.