همراهی مردم با نظام اسلامی تبلور مردم سالاری دینی است

به خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع)ـابنا از فارس، آیت الله لطفالله دژکام در دیدار با اعضای قرارگاه مردمی جنگ تحمیلی سوم فارس اظهار کرد: دشمن تلاش میکند در مسیر حرکتهای اصیل مردمی مانع ایجاد کند، اما به لطف خداوند بهزودی شاهد ظهور حقانیت و پیروزی ملت خواهیم بود.
وی با تبیین مفهوم «بعثت مردم» گفت: هنگامی که ساختارهای اداری و سنتی قادر به پاسخگویی به نیازهای زمانه نباشند، ملت خود به میدان میآید و مسئولیت حل مسائل را بر عهده میگیرد.
آیت الله دژکام ادامه داد: کار امامت و خدمت به دین، ایجاد صحنههایی از ایستادگی و ولایتمداری است که ساختارهای اداری لزوماً قادر به خلق آن نیستند.
وی با اشاره به نقش قرارگاههای مردمی در حفظ و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی بیان کرد: هماهنگی و همراهی مردم، پاسخی مستقیم به مدلهای مردمسالاری غربی و تبلور واقعی نظام است.
امام جمعه شیراز اضافه کرد: امروز با حضور مردم در میدان، انقلاب و اهداف والای آن پیش میرود و باید این ظرفیت مردمی را تقویت و هدایت کرد.
وی با اشاره به شرایط حساس کنونی و گذشت شش ماه از آغاز نبرد جدید، بر ضرورت حفظ آمادگی و هوشیاری تأکید کرد و گفت: ما ایستادهایم و مسیر طولانی در پیش داریم و باید در برابر طمع آمریکا در غرب آسیا ایستادگی کنیم.
عضو مجلس خبرگان رهبری دژکام با بیان اینکه برخورداری از دست برتر نباید موجب غفلت شود، افزود: نباید به پیروزیهای بهدستآمده مغرور شویم و باید برای مراحل بعدی با آمادگی بیشتری حرکت کنیم.
وی ظرفیت قرارگاههای مردمی را ظرفیتی مهم و الهی دانست و گفت: این ظرفیت عظیم که به نام ملت شکل گرفته، باید بهدرستی شناخته و از آن برای حل مسائل جامعه استفاده شود.
آیت الله دژکام تأکید کرد: نباید اجازه دهیم دشمن در زمین خود بازی کند؛ بلکه باید پیش از آنکه دشمن اقدامی انجام دهد، مدیریت مسائل را در دست بگیریم.
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