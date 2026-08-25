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آیت الله دژکام:

همراهی مردم با نظام اسلامی تبلور مردم سالاری دینی است

۳ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۱
کد مطلب: 1856817
همراهی مردم با نظام اسلامی تبلور مردم سالاری دینی است

نماینده ولی فقیه در فارس گفت: امروز با حضور مردم در میدان، انقلاب و اهداف والای آن پیش می‌رود و باید این ظرفیت مردمی را تقویت و هدایت کرد.

به خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، آیت الله لطف‌الله دژکام در دیدار با اعضای قرارگاه مردمی جنگ تحمیلی سوم فارس  اظهار کرد: دشمن تلاش می‌کند در مسیر حرکت‌های اصیل مردمی مانع ایجاد کند، اما به لطف خداوند به‌زودی شاهد ظهور حقانیت و پیروزی ملت خواهیم بود.

وی با تبیین مفهوم «بعثت مردم» گفت: هنگامی که ساختارهای اداری و سنتی قادر به پاسخگویی به نیازهای زمانه نباشند، ملت خود به میدان می‌آید و مسئولیت حل مسائل را بر عهده می‌گیرد.

آیت الله دژکام ادامه داد: کار امامت و خدمت به دین، ایجاد صحنه‌هایی از ایستادگی و ولایت‌مداری است که ساختارهای اداری لزوماً قادر به خلق آن نیستند.

وی با اشاره به نقش قرارگاه‌های مردمی در حفظ و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی بیان کرد: هماهنگی و همراهی مردم، پاسخی مستقیم به مدل‌های مردم‌سالاری غربی و تبلور واقعی نظام است.

امام جمعه شیراز اضافه کرد: امروز با حضور مردم در میدان، انقلاب و اهداف والای آن پیش می‌رود و باید این ظرفیت مردمی را تقویت و هدایت کرد.

وی با اشاره به شرایط حساس کنونی و گذشت شش ماه از آغاز نبرد جدید، بر ضرورت حفظ آمادگی و هوشیاری تأکید کرد و گفت: ما ایستاده‌ایم و مسیر طولانی در پیش داریم و باید در برابر طمع آمریکا در غرب آسیا ایستادگی کنیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری دژکام با بیان اینکه برخورداری از دست برتر نباید موجب غفلت شود، افزود: نباید به پیروزی‌های به‌دست‌آمده مغرور شویم و باید برای مراحل بعدی با آمادگی بیشتری حرکت کنیم.

وی ظرفیت قرارگاه‌های مردمی را ظرفیتی مهم و الهی دانست و گفت: این ظرفیت عظیم که به نام ملت شکل گرفته، باید به‌درستی شناخته و از آن برای حل مسائل جامعه استفاده شود.

آیت الله دژکام تأکید کرد: نباید اجازه دهیم دشمن در زمین خود بازی کند؛ بلکه باید پیش از آنکه دشمن اقدامی انجام دهد، مدیریت مسائل را در دست بگیریم.

حجت کهیاری

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