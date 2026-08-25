تقویت ارزش های دینی حامی اقتدار کشور است

به خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، سردار سعید کوشکی جهرمی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان فارس در جمع کارکنان صنایع فجر شیراز، ضمن تشریح دستاوردهای بازدارنده نظامی کشور، با ادبیاتی صریح به انتقاد از وضعیت فعلی ناهنجاری‌های اجتماعی پرداخت و آن را «پاشنه آشیل» استحکام درونی نظام در برابر نقشه‌های دشمن خواند.

وی با تأکید بر اینکه کار در صنایع دفاعی بدون روحیه جهادی و اخلاص میسر نیست، افزود: دشمن در طول سالیان اخیر با استراتژی‌های مختلف از جمله فشارهای اقتصادی و جنگ نرم سعی داشته است جمهوری اسلامی را از پا درآورد، اما آنچه معادلات آنها را برهم زده، تکیه بر ارزش‌های الهی و خودباوری ملی و مردم بوده است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس فارس با تأکید بر اینکه جنگ دشمن فقط در مرزهای جغرافیایی نیست، به موضوع عفاف و حجاب پرداخت و تصریح کرد: امروز متأسفانه در برخی شهرها شاهد نوعی مسخ شدگی و ولنگاری هستیم که نمود بارز آن در بی‌حجابی‌ها و ابتذال در پوشش زنان و مردان رفتارهای ناهنجار خیابانی دیده می‌شود.

وی با هشدار نسبت به عواقب این رویه، افزود: دشمن از این ولنگاری‌های اجتماعی به عنوان ابزاری برای ارسال پیام ضعف جامعه ایران به دنیا استفاده می‌کند. هر چقدر جامعه از مسیر حیا و عفاف فاصله بگیرد، دشمن گستاخ‌تر شده و محاسبات خود را برای فشار بیشتر، دقیق‌تر تنظیم می‌کند.

سردار کوشکی خطاب به مدیران و متولیان امر تأکید کرد: مسئولان علاوه بر معیشت و رفع مشکلات اقتصادی بیندیشند؛ دغدغه استحکام ایمانی و حفظ حریم حیا در جامعه نیز داشته باشند. غیرت و حیا در جامعه، دژ مستحکمی است که نباید اجازه داد با بی مبالاتی و اهمال برخی مسئولین و افراد و بی‌تفاوتی دستگاه‌ها فرو بریزد.

وی با اشاره به اینکه پیروزی در جبهه‌های نبرد، بدون پیروزی در جبهه فرهنگی ممکن نیست، گفت: اگر در صنایع دفاعی به قله‌های تکنولوژی برسیم، اما در حفظ حریم‌های اخلاقی و عفاف در سطح جامعه دچار لغزش شویم، در واقع استحکام درونی خود را تضعیف کرده‌ایم. برای پیروزی نهایی، وحدت و حفظ ارزش‌های الهی دو بازوی اصلی است که باید در کنار قدرت نظامی تقویت شود.

سردار کوشکی در پایان با قدردانی از نقش‌آفرینی کارکنان صنایع دفاعی، تأکید کرد: اقتدار نظامی کشور، زمانی کامل می‌شود که جامعه از درون نیز با تکیه بر ارزش‌های دینی و اخلاقی، در برابر فشارهای روانی دشمن نفوذناپذیر باقی بماند.